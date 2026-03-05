美國與以色列對伊朗發動襲擊，伊朗對中東多國發動無差別反擊。衛星影像公司也公布畫面，證實美軍在卡達的「鋪路爪（AN/FPS-132）」預警雷達系統等被損壞，總損失近20億美元。
綜合外媒報導，伊朗2月28日聲稱將美軍駐紮在卡達基地的「鋪路爪（AN/FPS-132）」預警雷達系統，徹底摧毀。
衛星影像公司Planet Labs近日公布衛星影像，證實伊朗說法，衛星影像中可見該設施遭到嚴重損壞。報導稱，「鋪路爪」雷達造價11億美元，是美軍在中東地區最大的雷達，被伊朗自殺無人機擊中損壞。
伊朗同日也襲擊美軍位於巴林首都麥納麥的海軍第五艦隊總部，摧毀兩個衛星通訊終端AN/GSC-52B與幾座大型建築，損失約2000萬美元。
美軍部署在阿聯魯瓦伊斯的「薩德」反導系統AN/TPY-2雷達組件，也遭到伊朗摧毀，估計損失價值約5億美元。該系統為薩德防禦體系的重要組件，主要負責追蹤彈道飛彈，伊朗方面宣稱已摧毀該雷達核心部件。
此外，科威特1日誤擊美軍3架戰機，損失高達2.82億美元。
除遭伊朗反擊造成損失外，美軍連日的襲擊，也對軍火庫存造成壓力。路透社日前報導稱，白宮預計在6日召集洛克希德•馬丁、RTX（雷神母公司）等主要軍火商，加快討論武器生產，同時籌編約500億美元補充預算。
美軍2月28日對伊朗發動攻勢時，動用了戰斧巡弋飛彈、F-35匿蹤戰機及低成本單程攻擊無人機。美國總統川普2日宣示，美國軍火無限供應，靠現有庫存就能打勝仗。
美國國防部長赫格塞斯表示，美軍在行動初期使用了較多精密的遠距遙攻彈藥，在完全掌控伊朗領空的情況下，美國未來將開始使用500磅、1000磅及2000磅的GPS和雷射導引的精準重力炸彈，這類武器的庫存與愛國者飛彈的數量仍舊充足。美軍參謀首長聯席會議主席丹•凱恩也說，執行這場任務所需的精準彈藥量仍充足。
