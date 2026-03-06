2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）昨（5）日中華隊首戰雖未能搶勝，但是各通路應援活動不退場。賣場推一系列優惠，家樂福有FIN補給飲、卡布奇諾買一送一；全聯全支付預測全壘打、預測冠軍抽千元全點。超商部分，7-11水果茶、拿鐵享買2送2，萊爾富更有美式、拿鐵第二杯1元。另有手搖飲優惠，COMEBUY買一送一、CoCo都可2杯99元。而飯店的吃到飽餐廳，也有第2人半價優惠。
🟡「大賣場超市」應援經典賽優惠：
📍家樂福：咖啡、山藥、補給飲都買一送一
即起至3月6日前：
◾INLOVE CAFÉ中杯熱卡布奇諾買一送一
◾品客洋芋片系列，單件58元二件98元
◾冷藏澳洲穀飼無骨牛小排（貼體包）200g，特價199元
◾金蕉伯履歷香蕉，特價89元
即起至3月7日前：
◾可口可樂Zero、無糖雪碧（600ml Ｘ4）每件89元，兩件只要120元（特價至3/8）
◾黑松FIN好菌補給飲買1送1（580ml x 4入）原價116元
◾日本山藥（L）（600g）買1送1，原價199元
◾日式麻糬6入，原價129元、特價109元
📍全聯：全支付預測冠軍抽千元！日本消費享15%回饋
全支付針對3月5日~3月8日對戰澳洲、日本、捷克與韓國的四場預賽，於官方FB平台舉辦專屬抽獎活動，完成指定互動任務可獲得抽獎資格。中華隊每於預賽期間每擊出一支全壘打，全支付即加碼抽出一名幸運兒送出666全點。
且即起至3月15日前，全聯福利卡友至全聯／大全聯實體門市、小時達／分批取／全電商單筆消費每滿200元（含）以上，至全聯線上表單登錄福利卡號，並預測2026棒球經典賽冠軍隊伍可抽百萬福利點，結帳時若使用全支付消費，不限金額再加碼抽價值千元全點（價值1000元，共100名）。
🟡「超商」應援經典賽優惠：
📍7-11：應援中華隊優惠！水果茶、拿鐵買2送2
門市｜3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2
◾精品燕麥拿鐵買2送2
◾思樂冰買1送1
◾黑松 FIN 好菌補給飲 580ml買2送2
◾可口可樂纖維+ 600ml 買2送2
◾特趣焦糖夾心巧克力 （鹹焦糖）買2送2
◾小時光麵館 （辛辣香菇風味包）買2送2
◾統一生機（綜合堅果／腰果）買2送1
◾利捷維全系列買2送2
📍全家：應援中華隊優惠！可口可樂、餅乾買一送一
APP｜3月5日起至3月8日
◾可口可樂435ml買1送1
◾黑松茶花焙香麥茶買1送1
◾韓國樂天BINCH巧克力餅乾買1送1
◾盛香珍迷你牛奶餅買1送1
◾FamiCollection不知春茶買2送2
◾阿奇儂青梅脆樂冰買2送2
📍萊爾富：美式、拿鐵第二杯1元
萊爾富推出「熱血不滅」應援優惠，即起門市有中杯辻利減糖抹茶歐蕾買一送一，兩天（3月5日、6日）有特大杯特濃咖啡第2杯1元。並且3月31日前，萊爾富新品以五種優質牧草餵養的「牧選草鮮乳」，即起單件特價75元。
🟡「手搖飲」應援經典賽優惠：
📍COMEBUY：買一送一！部分7折foodpanda外送優惠
COMEBUY力挺中華隊，推出兩大手搖飲料優惠：
◾️即日起，使用foodpanda優惠碼「美食棒棒達」，可享「部分門市7折應援優惠」喝COMEBUY手搖飲料（實際以平台顯示為主）。
◾️COMEBUY DREAM台北小巨蛋店限定，3月2日起「玉荷冰綠買一送一、嗨神奶茶買一送一」平日優惠。
提醒大家，每人單筆限購1組，每日限量100組；以門市公告為主；以價低者折扣、不可拆單累計。
COMEBUY DREAM台北小巨蛋店 資訊
地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（13號店鋪）
電話：02-2577-3127
時間：平日11:30-19:00、假日12:30-20:00
📍CoCo都可：2杯99元！葡萄柚果粒茶新增菜單陣容
CoCo都可表示，手搖飲料常態優惠全新陣容，3月即日起指定品項「任選2杯99元」！包括：葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配。
📍鶴茶樓：「A+B」任搭兩大杯89元！喝到月底
鶴茶樓即日起至3月31日，爽喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！
◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。
◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。
提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。
🟡「披薩」應援經典賽優惠：
📍必勝客：披薩優惠！買1送2加碼
必勝客應援WBC經典賽，即日起至3月17日，無論大披薩買一送一、買大送小或三個大比薩888元起，通通加碼「免費送1.25L可樂」，相當於無痛升級「買1送2」；外帶「買大送大」還直接贈送限量「必勝加油棒」。官方推薦，「丸勝日韓套餐」666元超值應援價，「丸勝章魚燒披薩」或「韓風醬烤雪花牛比薩」單點限時半價的超狂優惠。
📍達美樂：澳洲CEO「骰到6」挺台灣！買1送2披薩優惠
達美樂延續去年「骰到 6」勝利，今年WBC經典賽全面開跑「骰到6全民挺台灣」。達美樂表示，即日起球賽期間限定「吃爆四強」披薩，使用優惠代碼「911480」外帶半價優惠340元，集結日本「日式章魚燒」、韓國「韓風泡菜豬」，還有「澳洲BBQ雙腸」、「捷克奶油烤雞」兩款新口味。
3月8日前三大優惠：
◾️優惠代碼831116「應援棒球套餐」799元：「吃爆四強披薩＋全壘打強棒麵包＋棒球披薩馬芬＋三振對手蒜味巴掌麵包＋骰到六可可馬芬＋1.25L大可樂」（期間限定各店限量）。
◾️優惠代碼131169「買1送2」全台門市外帶大披薩買一送一送大可樂！
即日起，全台達美樂門市大披薩盒化身加油神器，穿上「骰到6」幸運標示，推薦球迷可在披薩盒上寫下應援話語，直接揮舞披薩盒為台灣加油（限定披薩盒數量有限、售完為止）。
🟡「飯店」應援經典賽優惠：
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：第2位半價
台北六福萬怡酒店表示，「敘日全日餐廳」推出凡於平日午晚餐出示2026台北大巨蛋或其它棒球賽事相關比賽門票(電子或紙本皆可)，即享第二位半價優惠(需加收原價服務費)，若以最低價的平日午餐餐價來計算，平日午餐原價1480元＋10%，5折之後價格為888元。
或者也可選擇在平假日午晚餐，穿著或攜帶棒球相關元素服飾與配件，同樣享有優惠，特價為平日午晚餐1299元，假日午晚餐1499元。（「敘日全日餐廳」餐廳原價：平日午餐1480元＋10%、平日晚餐1580元＋10%、假日午晚餐1880元＋10%）
📍和逸飯店‧高雄中山館：最低價每人只要348元
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%（優惠者加收原餐價服務費），若以最低的580元計算，優惠後只要348元，享有飯店semi- buffet多樣菜色吃到飽。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、COMEBUY、CoCo都可、鶴茶樓、家樂福、全支付、必勝客、達美樂、和逸飯店‧高雄中山館、台北六福萬怡酒店
