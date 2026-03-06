BL奇幻影集《向流星許願的我們》集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。
故事改編自九歌散文集《觀看流星的正確方式》 中鍾旻瑞的同名篇章，以「當願望成真，我們是否承擔得起代價？」 為核心命題，官方釋出前導預告「皓永CP篇」及「海哲CP篇」， 並公開雙CP視覺海報，兩組CP曖昧值拉滿的對視瞬間引爆粉絲討論。將於3月2 6日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播。
金獎團隊打造 散文改編BL影集《向流星許願的我們》登場
《向流星許願的我們》劇情圍繞在兩組情感線，
由初孟軒飾演陳皓維、鍾岳軒飾演何向永，組成情感張力十足的「 皓永CP」；余杰恩飾演李宛哲、各務孝太飾演濱口蒼海， 則攜手打造火花四射的「海哲CP」。
鍾岳軒與初孟軒時隔五年再度合作，演技和默契都進化，但因為兩人私下是好友，要演親密戲滿尷尬的，鍾岳軒笑稱：「所以上課前我們各自都有喝點小酒壯膽。」初孟軒也說，此次挑戰水下拍攝，時間壓力和酷熱的天氣，壓力不小。
余杰恩、各務孝太合組CP 為戲減重曬黑展現誠意
余杰恩與各務孝太首次搭檔，兩人都很愛購物、研究穿搭，因此培養出默契，余杰恩很喜歡日本文化，直接把各務孝太當成「行走的日本小百科」。各務孝太劇中飾演船員，
為了讓膚色比其他角色更健康，還特別參加助曬課程，笑稱自己：「 黑到人生新高度！」不僅如此還刻意減重7公斤。
《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，
流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。 因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒 飾），許下「 希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」 重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩 飾），沒有人認得他。 小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、 也是他暗戀的對象皓維（初孟軒 飾）回到島上，並被「變了的」 小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望， 卻意外引來船班成員小海（各務孝太 飾）的猛烈追求。 當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價， 當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。 最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟， 還是勇敢回到真正的自己。
《向流星許願的我們》將於3月26日每週四起，
在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaO OLala、iQIYI、Viki同步首播。
