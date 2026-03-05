我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嵐新曲MV公開後看哭許多粉絲。（圖／ARASHI YouTube）

日本天團嵐（Arashi）將於今年5月底正式解散，在解散前他們為粉絲送上最後一首團體單曲〈Five〉，數位音源於昨日凌晨0點正式上線，一公開後瞬間襲擊日本各大音樂榜單，還寫下Oricon史上「發表首日播放數最高歌曲」紀錄；今（5）日台灣時間晚上8點，新曲MV正式在YouTube上線，影片走清新、公路旅行風格，彷彿就像在說「旅行總有一天會畫上句點，不過過去創造的精彩回憶絕不會消失。」讓許多粉絲一點開影片全哭爆，另也有粉絲認為MV風格很像名曲〈Happiness〉，能夠透過歌曲獲得許多力量。嵐的新曲〈Five〉MV今晚8點正式在YouTube正式上架，影片中成員5人坐在一台小巴士中開始了一場綠油油的公路旅行，旅途中大家笑得非常開心，還有時間對著鏡頭擺出搞笑表情，然而對粉絲來說「成員笑得多開心，大家哭得就有多慘」，許多粉絲僅僅是點開影片就已經眼淚直流「最後搭肩往前走直接大噴淚」、「哭到看不清楚畫面」、「MV看到哭，歌聽到哭」、「才10秒就哭爆不敢看了。」除了哭爆的粉絲，許多粉絲也點出本次的新歌就像是一場文藝復興，「有點像Happiness的感覺？5人一起畫面真的很好」、「MV很有5x10+Happiness+Love so sweet的風格」、「我看完第一瞬間想到『言葉より大切なもの』，當初他們上車，現在下車各自奔向更好的前程」、「車車的世界觀就像5×20 PV集的封面一樣」，認為整支影片中濃縮了嵐20多年來的旅程，雖然總有一天會結束，不過他們曾創下了美好回憶會永遠留在所有人心中。日本國民天團嵐宣布將於2026年5月底正式解散，在團體活動畫下句點前，也預告將舉辦最後一次巡迴演唱會，他們將於3月13日從札幌巨蛋揭開序幕，一路唱到5月31日東京巨蛋，他們透露，在做出解散決定前，成員們花了相當長的時間討論，最後希望可以在解散前合體開唱，彌補疫情時無法完成的心願，包括「親自向粉絲道謝」以及「讓大家再一次看到他們的舞台表演」，完成這兩件事後，五人的團體活動也將正式畫下句點。〈Five〉作為嵐在解散演唱會前發布的單曲，對粉絲來說就像是偶像在和自己告別一般，歌曲昨日凌晨0點正式上線，沒想到一公開便立刻橫掃各大榜單，甚至創下Oricon史上「發表首日播放數最高歌曲」紀錄，再次驗證這出道27年的國民天團，依舊展現壓倒性的音樂影響力與人氣。