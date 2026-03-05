我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選年底登場，國民黨部分縣市的提名陷入僵局，立委謝衣鳯積極表態投入彰化縣長初選，引起弟弟議長謝典霖不滿。媒體人黃揚明在節目《大新聞大爆卦》提到，謝衣鳯雖然形象良好，但謝典霖堅持連任議長的態度，以及近期諸多匪夷所思的爭議行為，已動搖謝家的基本盤，甚至讓中間選民產生疑慮。他強調，這局若無法妥善解套，即便推出如新北市副市長劉和然等人來選，也可能在內部紛爭中被一併搞爛。黃揚明表示，彰化絕非國民黨的必勝之地，特別是面對民進黨新潮流的強大選舉壓力，謝衣鳯若參選，不僅是面對單一對手陳素月，而是整個新潮流的資源與攻勢。此外，民眾黨可能找邱建富或蔡壁如等奇招加入戰局，若藍營無法拿出一個讓各方肯定的整合盤勢，選情將更艱困。黃揚明直言，為何過去中部縣市強大的「女力連線」，在面臨接班梯隊選擇時，都無法發揮預期的協調戰力，這對同樣身為女性的黨主席鄭麗文來說是一大考驗。黃揚明呼籲國民黨中央應儘速介入處理，建立一套保護候選人的機制，而非放任謝家內部矛盾演變成玉石俱焚的局面。他強調，選舉的核心在於候選人能否帶領地方團隊前進，若因內部互不相讓、互相攻擊而導致團隊分崩離析，最終定案的人選即便參選，也可能面臨得不償失的慘敗結果。