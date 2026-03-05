我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台澳之戰一結束，秀秀子（前）、Jessy（後）隨即回到飯店，兩人躺在床上補眠，看起來十分疲累。（圖／秀秀子Emily (ショウショウツ)Threads＠showshowz1124）

▲Jessy也是中華官方啦啦隊CT AMAZE的一員。（圖／jessy IG@jessy04260426）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽今（5）日上午在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0:3遭澳洲隊完封，除了賽事全台關注，中華官方啦啦隊CT AMAZE的一舉一動也備受討論，秀秀子就公開一張和Jessy在飯店房間睡癱的「偷拍床照」，累計5萬瀏覽次數。Fubon Angels秀秀子入選CT AMAZE，日前飛往東京為中華隊應援，今天下午台澳之戰一結束，她便與隊員回到飯店休息，曝光的照片，可見秀秀子換上便服，雙眼緊閉，躺在床上看似熟睡，後方則是同房的Jessy​，睡相同樣被掌鏡人偷拍入鏡。對於中華隊惜敗澳洲隊，秀秀子表示，她和Jessy​一回到飯店就安靜地躺了10分鐘，「只能失落一下下，明天繼續相信！繼續迎接挑戰！繼續吶喊！繼續我們的勝利之路！加油！Team Taiwan!」此次CT Amaze公布的名單包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」，也讓此次經典賽場邊應援更加吸睛。近年台灣啦啦隊文化在亞洲體壇備受關注，從職棒到國際賽事都能看到熱情應援，此次CT Amaze遠赴日本東京巨蛋，不僅為中華隊加油，也把台式應援文化帶上國際舞台，現場預期將結合舞蹈、口號與應援曲，打造具有台灣特色的應援氛圍。本屆中華隊身處競爭激烈的C組，中華隊3月5日首戰結束與澳洲的預賽，隨後將挑戰衛冕軍日本、強敵南韓以及捷克，爭奪進入8強的兩張關鍵門票。而台灣提供電視轉播的頻道則有緯來體育台、東森電視、台視，台視新聞YouTube也有提供免費文字轉播。付費轉播則有中華電信 MOD，網路付費轉播為Hami Video運動館及愛爾達2026年世界棒球經典賽專區，觀眾可依自己的習慣自行選擇。