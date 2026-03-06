我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本Netflix轉播世界棒球經典賽（WBC）C組賽事，陳傑憲一現身直接下註解「五官端正、讓人信賴的隊長」。（圖／Netflix）

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，中華隊隊長陳傑憲昨（5）日在東京巨蛋的首戰成為場上焦點，不只以領袖之姿帶領球隊應戰，還因帥氣外貌與高人氣在台日兩地引發討論，甚至還被日本Netflix官方轉播下註解「帥又可靠的隊長」，讓這位隊長成為本屆賽事的話題人物。昨日中華隊對戰澳洲隊的比賽中，負責日本地區轉播的Netflix給予陳傑憲高度評價，當他以第3棒身份踏上打擊區時，轉播畫面特別以日文標註「五官端正、讓人信賴的隊長」，形容他是「端整な顔立ちの頼れるキャプテン」，相較其他球員較為中性的介紹，這段帶有明顯讚美意味的標語被球迷笑稱「官方認證帥哥隊長」，在社群平台掀起討論。除了轉播評價外，陳傑憲的人氣也席捲東京巨蛋，每當他走上打擊區時，現場中華隊球迷齊聲高喊「陳傑憲！」，震耳欲聾的聲量甚至讓轉播觀眾驚呼宛如主場比賽，不少日本網友也在社群平台X上留言表示「陳傑憲真的好帥」、「很有魅力」、「存在感太強」，還有人坦言是因為陳傑憲才開始關注中華隊的比賽。然而昨日的比賽中卻出現令人揪心的一幕，陳傑憲在打擊時遭澳洲投手觸身球擊中手指，當下痛得丟下球棒直接退場，現場氣氛一度相當緊張，最終該場比賽中華隊以0比3不敵澳洲，但球迷更關心的是隊長的傷勢狀況，而賽後中華隊總教練曾豪駒表示，陳傑憲是左手手指遠端骨裂，是否能夠繼續接下的比賽，需要等到醫院精密檢查後才能得知，為此他也在社群發聲「既然發生了，就坦然面對，這就是比賽的一部分，在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心。」