近日有民眾行經台北市辛亥路二段時，發現斑馬線前方地面畫有四個寫著「S」的方格標記，由於平常很少看到這種標記，讓他不禁拍下照片，並上網詢問：「這4個S是什麼？」貼文曝光後吸引大量網友討論，不少人幽默推測是「馬力歐賽車加速格」、「超人降落點」等天馬行空的答案。而台東縣警察局交通隊曾在2018年解答，其實這些標線是「感應線圈」標記，主要用於偵測車輛是否闖紅燈、超越停止線或超速，一旦偵測到違規，附近攝影設備就會自動拍照，除了取締違規，也能偵測車流量。
馬路上冒出「4個方格S」！一堆駕駛困惑：馬力歐賽車？
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，畫面顯示在斑馬線旁的柏油路上排列著4個白色方格，每個格子中央都有一個「S」，讓沒見過的駕駛摸不著頭緒。原PO表示，自己經過台北市辛亥路二段時注意到這組特殊標線，因為平時幾乎沒見過，因此好奇地發文詢問用途。
貼文曝光後，網友留言五花八門，不少人開玩笑回應，「4S。整理、整頓、清掃、清潔」、「Speed（速度），效果類似馬力歐賽車的加速方格」、「超人（Superman）降落地點」、「Smile!Sweet!Sister!Surprise!S...」、「跑過去會加速一下」、「停上去就可以彈射起飛」、「4S如歸」。
不過也有不少熟悉交通設施的網友出面解答，這組標記其實與交通違規偵測系統有關，「感應線圈」、「其中一個是感應紅燈越線；還有一個目的是感應車流，在沒有車子壓在感應區時，紅綠燈不會分配時間給該路口」、「測速照相用的感應線圈，用時間差算速度」、「測闖紅燈和超越停止線違規」。
「S方格」是罰單危險區！台東縣警察局交通隊解答用途
事實上，台東縣警察局交通隊在2018年就曾指出，地面上的「S方格」是道路感應線圈的標誌，通常設置於路口或斑馬線附近，主要目的是強化交通安全與違規執法。當車輛行經路口時，若前輪壓到第一條線圈，系統便會啟動偵測；當後輪再壓過另一條線圈時，系統可透過兩次觸發的時間差計算車速，或判斷是否闖紅燈、超越停止線等違規情形。
若系統判定出現違規行為，附近設置的照相設備就會自動拍照取締並開出罰單。此外，部分感應線圈也可用來偵測車流量，協助號誌系統判斷是否分配綠燈時間給該方向車道。由於線圈裝置容易受損，施工單位在進行路面工程時通常會特別避開相關位置。
警方提醒，駕駛若不清楚這些標線用途而不慎違規，很可能很快就會收到罰單，因此行經路口時仍應遵守號誌與速限規定，看到這類標記時更要留意行車狀況，以確保行車安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，畫面顯示在斑馬線旁的柏油路上排列著4個白色方格，每個格子中央都有一個「S」，讓沒見過的駕駛摸不著頭緒。原PO表示，自己經過台北市辛亥路二段時注意到這組特殊標線，因為平時幾乎沒見過，因此好奇地發文詢問用途。
貼文曝光後，網友留言五花八門，不少人開玩笑回應，「4S。整理、整頓、清掃、清潔」、「Speed（速度），效果類似馬力歐賽車的加速方格」、「超人（Superman）降落地點」、「Smile!Sweet!Sister!Surprise!S...」、「跑過去會加速一下」、「停上去就可以彈射起飛」、「4S如歸」。
「S方格」是罰單危險區！台東縣警察局交通隊解答用途
事實上，台東縣警察局交通隊在2018年就曾指出，地面上的「S方格」是道路感應線圈的標誌，通常設置於路口或斑馬線附近，主要目的是強化交通安全與違規執法。當車輛行經路口時，若前輪壓到第一條線圈，系統便會啟動偵測；當後輪再壓過另一條線圈時，系統可透過兩次觸發的時間差計算車速，或判斷是否闖紅燈、超越停止線等違規情形。
若系統判定出現違規行為，附近設置的照相設備就會自動拍照取締並開出罰單。此外，部分感應線圈也可用來偵測車流量，協助號誌系統判斷是否分配綠燈時間給該方向車道。由於線圈裝置容易受損，施工單位在進行路面工程時通常會特別避開相關位置。
警方提醒，駕駛若不清楚這些標線用途而不慎違規，很可能很快就會收到罰單，因此行經路口時仍應遵守號誌與速限規定，看到這類標記時更要留意行車狀況，以確保行車安全。