華通公告2月營收52.01億元，較1月減少29.75%，年增0.01%，創同期新高；累計前2月營收126.05億元，年增20.26%。此外，華通公布2025年財報，營收與獲利雙雙寫下歷史次高，營收759.96億元，年增4.87%，全年稅後純益65.67億元、年增約17%，每股純益5.51元，董事會也拍板配息2.8元回饋股東。公司說明，2025年第四季HDI訂單延續強勁，受益於低軌衛星（LEO）、資料中心相關產品需求旺，而首季有機會讓華通淡季表現不淡，主因為美系手機出貨可期。法人普遍認為低軌衛星正加速進入擴張期，太空用板門檻高，而華通早期投入研發與量產，在太空應用PCB的供應地位相對穩固，隨新客戶與新產能逐步挹注，加上下一代衛星規格升級、用板面積放大，市場預期華通相關營收與獲利貢獻仍有擴大的空間。華通也提到，除既有消費性與衛星產品持續推進，公司在光通訊與資料中心高階板卡布局亦同步前進，包括800G、1.6T光模組PCB量產出貨，並持續推動高層數、高階HDI應用於AI伺服器與交換器等產品，接下來將配合客戶需求，在台灣、泰國與中國進行產線升級與新產能建置。