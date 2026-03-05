我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團今（5）日拍板軍購特別條例的黨團版本，將預算規模定為「3800億+N」，與行政院提出的8年1.25兆元有明顯落差，對此，總統府發言人郭雅慧晚間強調，強化國防不能打折扣，支持政院版本就是信任專業、支持國軍，呼籲朝野應以國家安全為最高考量。郭雅慧重申，總統賴清德多次強調投資國防就是投資和平，面對真實存在的威權擴張威脅，強化自我防衛能力是維持台海和平穩定的重要基礎，政府版本是經由國軍專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規劃，給予國軍最好的裝備、讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠朝野的共同責任。近期中東局勢變化，凸顯飛彈防禦與無人機系統的重要性。郭雅慧表示，若將國防最需要的部分拆分或打折，都會延緩必要的建軍期程，甚至讓台灣蒙上不必要的風險。總統府呼籲，期待朝野能依照協商結果，於明日讓行政院版軍購條例順利付委審查並儘速通過，國防改革與預算提高是推動國家防衛的重要力量，希望各黨團能共同為國家與國人做出正確的決定，確保國防建軍不因預算爭議而延宕。