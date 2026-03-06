全球運動相機領導品牌 Insta360正式推出全新配件「Insta360 Snap 手機自拍螢幕」，鎖定喜愛自拍與行動創作的族群，透過小巧的磁吸式螢幕設計，讓使用者可以用手機後置主鏡頭拍攝時也能即時預覽畫面，輕鬆拍出高畫質的自拍與 Vlog 內容。一般版售價2690元，另有補光版為2990元，即日起開賣，對於喜愛自拍的人來說會是相當方便的自拍小物。
過去民眾自拍時，往往因為無法即時看見畫面，被迫改用畫質較低的前置鏡頭。以 iPhone 17 Pro Max 為例，其後置鏡頭為4800 萬畫素，而前置鏡頭僅有1800 萬畫素。為了讓創作者不再需要在畫質與預覽之間做出妥協，Insta360 Snap 手機自拍螢幕提供 0.5 倍超廣角後置鏡頭的即時預覽，完整發揮手機最強鏡頭的高解析度優勢。官方表示，這款產品正是為了解決後置鏡頭無法即時預覽的問題而誕生，提高自拍品質。
隨插即用零延遲
在硬體規格上，Snap 手機自拍螢幕搭載 3.5 吋螢幕，採用 USB-C 有線連接設計，即插即用、無須額外充電，傳輸延遲約30毫秒。該設備支援全觸控操作與一鍵鏡像翻轉，並相容手機原生相機與多款主流第三方App。外型輕薄，還搭配了穩固的磁吸設計與二合一保護套，讓使用者能快速進入拍攝狀態，隨時記錄生活精彩瞬間。
此外，Insta360 這次也特別與專業美妝光學品牌 AMIRO 共同打造「Snap 手機自拍螢幕（補光版）」。該版本內建可調整色溫與亮度的柔光補光燈，即使在昏暗室內、逆光窗邊或夜間場景，也能提供均勻自然的光線表現，協助創作者在各種情境中呈現良好氣色與畫面質感。
資料來源：Insta360
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨插即用零延遲
在硬體規格上，Snap 手機自拍螢幕搭載 3.5 吋螢幕，採用 USB-C 有線連接設計，即插即用、無須額外充電，傳輸延遲約30毫秒。該設備支援全觸控操作與一鍵鏡像翻轉，並相容手機原生相機與多款主流第三方App。外型輕薄，還搭配了穩固的磁吸設計與二合一保護套，讓使用者能快速進入拍攝狀態，隨時記錄生活精彩瞬間。
此外，Insta360 這次也特別與專業美妝光學品牌 AMIRO 共同打造「Snap 手機自拍螢幕（補光版）」。該版本內建可調整色溫與亮度的柔光補光燈，即使在昏暗室內、逆光窗邊或夜間場景，也能提供均勻自然的光線表現，協助創作者在各種情境中呈現良好氣色與畫面質感。
資料來源：Insta360