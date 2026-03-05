我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）認為，北京會施壓川普在台灣議題上做出重大讓步，包括承認台灣是中國的一部分、限制對台軍售、從不支持台獨改為「反對台獨」。卜睿哲2月17日接受華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）專訪，訪談逐字稿4日公布。對於川習會的幾種可能結果，卜睿哲認為，習近平可能要求川普做出3大表態，首先是公開宣稱台灣是中國的一部分，其次是公開反對台獨，第三則是承諾限制對台軍售。最後，習近平可能希望川普表態支持統一。卜睿哲進一步解釋，這些表態可能會產生實質後果，如承認台灣是中國一部分，等於把台灣問題變成中國內政，對美方軍售、干預政策產生影響。他認為在北京繼續擴充軍備的同時，美方不應該承諾限制對台軍售。這只會加劇雙方之間本已存在的不對等。其他一些言論則會改變台灣政治的權力平衡，使之向中國傾斜，卜睿哲指出，如果美方說反對台灣獨立，就會被理解為反對任何民進黨政府，因為北京錯誤認為台獨是民進黨現在和永遠的目標；若美方支持統一，會被台灣人認為偏袒中國、限制選擇的自由。卜睿哲也隔空向川普提出建議，首先，北京可能會要求，但川普不應改變任何公開的政策聲明；其次，川普應提醒習近平，台灣民眾強烈反對北京長期以來奉行的「一國兩制」統一方案，習真正應該與對話的是台灣民眾；第三，川普應鼓勵北京做好準備與台灣選民選出的任何政黨進行對話。北京應該避免干預台灣政治，並承認台灣主要政黨已經順應了民眾對現狀的偏好。卜睿哲説，第四，川普應該告訴習近平，北京目前對台採取的一系列「非暴力脅迫」，並不是中國領導人贏得台灣人民信任的好方法，也不是有效的途徑；第五，川普應該直接拒絕討論武器銷售問題，或承諾將來不會討論。另外，卜睿哲指出，美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於二戰結束時，主張把台灣交還給中國，1943年開羅會議證實上述決定、1945年的波茨坦公告中再獲確認；但後續的舊金山和平會議錯綜複雜，因此台灣問題並未解決，卜睿哲接著説，1950年6月發生韓戰，時任美國總統杜魯門（Harry Truman）聲明，台灣未來地位的認定必須等到太平洋地區恢復安全、與日本達成和平協議或聯合國審議後才能確定。自此以來，美國對台灣公開表明的態度始終是「台灣地位未定論」，1979年發表美中「建交公報」時，美方再度重申這個立場，當時美方表美國政府「認知到」中國對於台灣是中國一部分的觀點。