中東戰火持續延燒，以色列因應伊朗的威脅宣布停班停課，網紅Cheap臉書發文諷刺，台灣面對更強大的威脅卻仍照常上班，調侃這才是真正的民主韌性，還建議以色列應來台考察如何頂著飛彈騎機車上班；對此，律師林智群發文反擊，強調台灣若不投入預算建立防空系統，國人根本不可能在威脅下維持正常生活。Cheap在臉書指出，以色列面對距離千里、且軍力相對受限的伊朗便嚇到停班停課，反觀台灣對面是擁有航母與五代戰機，距離對岸僅130公里，國人只要老闆沒傳訊息說放假，就會照樣打卡，頂著飛彈騎機車去上班，甚至引用黑熊學院將戰爭比作天災的說法，揶揄戰爭時若心裡想著只是颱風，那麼J20的引擎聲聽起來就像風聲，飛彈爆炸也只是閃電，呼籲大家不要給對岸看笑話。林智群律師反嗆「這個便宜哥邏輯真的有問題」，並且重申國防實力的重要性，提出朝野正在積極討論的軍購條例，強調如果台灣沒有通過這「1.25兆特別預算」，去建立台灣之盾防空系統，那大家就真的是在拿頭殼接飛彈「這樣有比較厲害嗎？」