2026世界棒球經典賽「中華隊晉級8強」劇本一：

對上日本、捷克、韓國全部都要拿下勝利

中華隊晉級劇本一：今天不僅對戰日本要贏，明天以及後天對上捷克以及韓國都要贏球，才會以小組分組第二出線。

2026世界棒球經典賽「中華隊晉級8強」劇本二：

講白話點就是「每一國都輸給日本，但全部贏了捷克，並且彼此互相打敗，中華隊贏韓國>韓國擊敗澳洲>澳洲擊敗中華隊」。

中華隊、韓國、澳洲就都會是2勝2敗的成績，這時候就要比「失分率」

中華隊晉級劇本二：每一國都輸給日本，但全部贏了捷克，並且彼此互相打敗，中華隊贏韓國>韓國擊敗澳洲>澳洲擊敗中華隊。

2026世界棒球經典賽「中華隊晉級8強」劇本三：

如果捷克以爆冷之姿打敗澳洲的話，且中華隊成績也要保持在2勝2敗

中華隊晉級劇本三：中華隊贏下捷克以及韓國，且捷克要爆冷打敗澳洲，中華隊才有可能以第三種劇本出線。

同戰績大亂鬥！「失分率」是怎麼計算速懂

這個「失分率」的計算方式就是用「總失分/「製造對手的總出局數」

