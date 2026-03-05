我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦「太子集團」涉嫌在台設立博弈與洗錢據點案件，4日依違反賭博與洗錢等罪嫌起訴62人。檢方指出，集團透過在台成立公司招募工程師，設計非法線上博弈平台，並利用海外紙上公司OBU帳戶及地下匯兌等方式，將鉅額不法所得洗回台灣，再購置豪宅與名車等資產，洗錢金額高達107億餘元。不過，被告的保釋金僅50至500萬元，不成比例，因此在5日提出抗告。檢方調查，台籍操盤手王昱棠、人資主管辜淑雯等人，依柬埔寨籍集團主席陳志及新加坡籍帳房陳秀玲指示運作整體架構；另外包括李添特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、財務副總鄭巧枚、天旭公司會計陳麗珊，以及協助洗錢的邱子恩、陳韋志、王俊國等9人先前遭羈押。案件移審台北地院後，法院4日晚間裁定王昱棠等9名在押被告全數交保，並施以限制出境、出海及科技監控等措施。不過，檢方指出，9人中僅王俊國坦承洗錢犯行，其餘8人均否認犯罪，且全案為跨國犯罪組織結構，涉及金流龐大，共犯人數眾多，若在外活動，恐有逃亡或勾串證詞之虞。此外，檢方認為，全案洗錢金額高達上百億元，對我國金融秩序及國際形象影響重大，但法院裁定交保金僅50萬元至500萬元不等，與涉案規模顯不成比例。台北地檢署因此於5日傍晚向法院遞狀提起準抗告，盼重新審酌羈押