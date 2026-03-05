我是廣告 請繼續往下閱讀

針對立法院國民黨團提出的「3800億＋N」軍購特別預算，國防部於今（5）日晚間發布新聞稿澄清，指出草案中所列之「臺灣戰術網路」及「魚叉飛彈檢修」等三案，已編列在公務預算之一般軍購，並不屬國防部特別條例範圍。國防部提出三大風險，強調美購案須經議約後才能確認最終價款，若如國民黨版草案明列預算金額，恐導致無法依議約實況靈活調整，增加執行風險；且採階段性編列恐因審議程序冗長，導致無法及時簽署發價書、獲得產線優序，不利戰力快速籌建。國防部指出，行政院版的特別預算規劃為期8年、上限1.25兆元，包含精準火砲、無人載具、防空與反彈道飛彈等七類裝備，採軍購、委製及商購三管齊下，如強弓飛彈及無人機等國產裝備，若依藍營主張排除於特別預算外，恐因公務預算排擠效應而無法及時籌獲，不僅影響「擊殺鏈」之完整建構，更會排除國防自主與非紅供應鏈等戰略方案，造成防衛能力的罅隙與缺口。國防部說明，行政院版草案是綜合考量中共威脅及資源集中原則，經過2年以上評估與研究，已獲得美國政府及國會的支持與肯定，此計畫具體可行，未來將於法案付委審查後，積極向立法院各黨團及外交國防、財政委員會溝通說明，期盼能獲得朝野一致支持，確保國家整體安全。