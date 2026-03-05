美國與以色列對伊朗發動攻擊，引發伊朗無差別反擊，海灣多國都傳出遭導彈、無人機襲擊。有美軍將領在閉門會議示警，美軍防空系統固然強大，但伊朗無人機數量太多不可能全數擊落；金融時報披露，美方正考慮向烏克蘭採購防空無人機。
據英媒衛報報導，美軍高級將領3日在一場對國會議員的閉門會議中表示，伊朗已經部署數千架自殺式攻擊無人機雖然美軍有能力擊落大多數無人機，但無法全數擊落。
在美以襲擊伊朗後，德黑蘭使用低成本的見證者（Shahed）攻擊無人機進行反擊。這類攻擊型無人機飛行高度低、速度慢，能在一定程度上躲避傳統防空系統的偵測與攔截。
一名高級政府官員表示，伊朗試圖透過大量低成本的無人機攻擊，迫使美軍消耗昂貴的防空飛彈，例如「愛國者」與「薩德」。這種戰略錯誤且沒有成功，因為美軍已採取多種方式攔截，並非完全依賴高端防空系統。但會中有民主黨國會高層，對防空飛彈大量消耗表示擔憂。
另據，金融時報導，美以與伊朗爆發衝突後，波斯灣國家持續用昂貴的愛國者飛彈，抵禦伊朗的見證者（Shahed）無人機，但該款無人機造價僅約3萬美元，愛國者系統使用的PAC-3攔截飛彈卻要價數百萬美元。
而烏克蘭已經研發出成本僅需數千美元，便宜又可量產的防空無人機，對抗俄羅斯製造的見證者無人機。
報導引述烏克蘭業界人士稱，五角大廈與至少一個波斯灣國家，正在洽談採購烏克蘭的防空無人機，但任何烏克蘭武器系統的銷售行為，包括境外生產的產品，都需與基輔當局協調。
一名烏克蘭官員形容，與五角大廈的討論是敏感話題，但烏克蘭防空無人機能以極低成本攔截見證者，各界對此興趣明顯激增。
烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，已經與卡達、阿聯酋領導人聯繫，討論使用烏克蘭的反無人機技術，他強調烏克蘭對抗無人機的專業知識是全球最先進，但任何合作都需要再不削弱烏克蘭自身防衛能力的前提下進行。
