2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）集氣，「買一送一」10大速食優惠一次整理！麥當勞、漢堡王、必勝客、拿坡里、達美樂、肯德基、三商炸雞、頂呱呱、繼光香香雞、摩斯漢堡、SUBWAY、德克士，本文整理最新應援速食優惠一次掌握。
麥當勞：買一送一！WBC經典賽全壘打優惠券加碼
WBC世界棒球經典賽集氣，麥當勞開吃買一送一速食優惠，即日起至3月31日，開吃「一起挺優惠券」38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。最新加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️麥當勞買一送一！兩件59元起、套餐79元起：即日起至3月31日，「一起挺優惠券」點此看，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
◾️經典賽全壘打優惠券加碼！應援中華隊小組賽期間，麥當勞加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，3月5日起至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」優惠券；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。
漢堡王：買一送一！套餐99元、小肉霸餐139元起
漢堡王表示，即日起至3月31日，「新春好食光」優惠券，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
漢堡王WBC經典賽TEAM TAIWAN！全民瘋棒球3月3日至3月17日限時15天，全台門市限時開賣「無麵包小肉霸」漢堡，「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
必勝客：大披薩買1送2！加碼免費送1.25L可樂
必勝客應援WBC經典賽，即日起至3月17日，無論大披薩買一送一、買大送小或三個大比薩888元起，通通加碼「免費送1.25L可樂」，相當於無痛升級「買1送2」；外帶「買大送大」還直接贈送限量「必勝加油棒」。
官方推薦，「丸勝日韓套餐」666元超值應援價，「丸勝章魚燒披薩」或「韓風醬烤雪花牛比薩」單點限時半價的超狂優惠。
拿坡里：蛋塔買一送一！大披薩、6塊炸雞199元 WBC經典賽優惠
拿坡里生日慶適逢2026年世界棒球經典賽，號召全台球迷一起為WBC台灣加油，3月5日至3月20日：
◾️內用外帶大披薩199元！不限口味選擇都下殺199元（原價390元）；加價100元還可升級新品披薩，包括：開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享可選。
◾️內用外帶6塊炸雞／6塊烤雞199元！六塊炸雞或六塊烤雞特惠價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️蛋塔買一送一！3月生日壽星經典蛋塔「買一送一」優惠！拿坡里3月生日慶活動首五日3月5日至3月9日，凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
達美樂：披薩「買1送2」WBC經典賽優惠！
達美樂表示，即日起球賽期間限定，三大披薩優惠開吃：
◾️優惠代碼「911480」外帶「吃爆四強」披薩半價優惠340元！集結日本「日式章魚燒」、韓國「韓風泡菜豬」，還有「澳洲BBQ雙腸」、「捷克奶油烤雞」兩款新口味。
◾️優惠代碼「831116」應援棒球套餐799元：「吃爆四強披薩＋全壘打強棒麵包＋棒球披薩馬芬＋三振對手蒜味巴掌麵包＋骰到六可可馬芬＋1.25L大可樂」（期間限定各店限量）。
◾️優惠代碼「131169」：全台門市外帶「大披薩買一送一送大可樂」。
肯德基：6顆蛋撻199元！7塊炸雞299元優惠碼
肯德基表示，應援WBC棒球經典賽，即日起至3月9日，兩大炸雞、蛋撻優惠開吃：
◾️優惠代碼「50484」：「6顆原味蛋撻禮盒」特價199元（原價257元，77折）。
◾️優惠代碼「50483」：「7塊咔啦脆雞」特價299元（原價497元，6折）。
三商炸雞：6塊199元！買5送6、買10送10
三商炸雞應援WBC熱潮，即日起至3月16日，加碼速食優惠：
◾️炸雞桶199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
頂呱呱：「台味一金雞＋地瓜薯條」249元！
頂呱呱表示，Team Taiwan應援優惠，即日起至3月10日，全台門市「台味一金雞」回歸，開吃「經典一斤雞＋地瓜薯條」特價249元（原價418元）；「辣味雞翅2入組」特價99元（原價118元）。
提醒大家，每日限量供應，售完為止；桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外。
繼光香香雞：免費送地瓜球＋可樂！Team Taiwan應援餐
繼光香香雞表示，即日起至3月17日推出「繼光香香雞Team Taiwan應援餐」，爽吃香香炸雞、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇等，全品項任選加碼送優惠：
◾️任選三種，免費送「甜心地瓜球」一份。
◾️任選四種，免費送「甜心地瓜球＋可樂」。
摩斯漢堡：套餐89元、飲料2杯99元送貼紙 經典賽優惠
摩斯漢堡3月歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，兩波速食優惠齊發：
◾️發光棒球摩斯卡開搶！摩斯漢堡3月12日生日當天，推出「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球的燙銀卡面設計，首度打造會「發光」的35週年限定摩斯卡，優惠價99元。
◾️兩杯飲料99元起送貼紙！即日起至3月17日，應援WBC經典賽優惠，「MOS Order APP跨店取」多人點心組「摩斯雞塊18塊、月亮薯條、抹茶紅豆米派2個與大杯冰紅茶2杯」兩套特價678元（原價860元）；米漢堡雙人餐「元氣牛肉珍珠堡加海洋珍珠堡、摩斯雞塊6塊、月亮薯條、北海道可樂餅、大杯冰紅茶2杯」兩套特價798元（原價850元）兌換日期至6月30日；「摩斯蒟蒻冰紅茶買3送1」特價192元（原價260元），兌換日期至8月31日。
活動期間，凡購買球賽應援限定優惠餐點、雙倍起司披薩熱狗堡或炸和牛棒球堡指定套餐，免費送「MOS Friends棒球造型貼紙」1張（數量有限，送完為止）。
德克士：買大薯送中薯！套餐99元起春季優惠券 WBC應援套餐
德克士脆皮炸雞表示，3月5日至3月11日，力挺中華隊推出WBC應援套餐優惠：
◾️一棒入魂獨享餐109元！62折開吃芝士嫩煎雞腿堡＋黃金地瓜薯霸（中）／咔滋薯霸（中）擇一＋指定飲料。
◾️全場沸騰分享餐399元！59爽吃咔滋脆皮炸雞（5塊）＋咔滋香辣雞翅（3對）＋ 指定飲料4杯。
3月5日至4月30日推出春季優惠券，最高現省1,942元：
◾️買A送B：買大薯送中薯63元、買檸香雞堡送辣雞翅119元、買手槍腿送洋蔥圈149元。
◾️雙寶特惠109元、個人獨享套餐99元起、雙人激省餐199元起、三人餐299元起。
SUBWAY：「全壘堡應援套餐」免費送加油棒！墨西哥手撕豬潛艇堡新品
SUBWAY應援2026世界棒球經典賽（WBC），3月4日至3月17日限時推出「全壘堡應援套餐」，開吃新品「墨西哥手撕豬套餐」與辣爆人氣口味「辣豆瓣嫩牛套餐」，套餐內容包含6吋潛艇堡＋餅乾＋小杯飲料，免費贈送「應援充氣加油棒」1組（共2款隨機贈送）；外送平台Uber Eats與foodpanda同步推出。
資料來源：麥當勞、漢堡王、必勝客、拿坡里、達美樂、肯德基、三商炸雞、頂呱呱、繼光香香雞、摩斯漢堡、SUBWAY、德克士
