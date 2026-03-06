我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一！WBC經典賽全壘打優惠券加碼

麥當勞買一送一！兩件59元起、套餐79元起：

經典賽全壘打優惠券加碼！

漢堡王：買一送一！套餐99元、小肉霸餐139元起

漢堡王WBC經典賽TEAM TAIWAN！

▲必勝客大披薩買1送2！加碼免費送1.25L可樂。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客：大披薩買1送2！加碼免費送1.25L可樂

拿坡里：蛋塔買一送一！大披薩、6塊炸雞199元 WBC經典賽優惠

內用外帶大披薩199元！

內用外帶6塊炸雞／6塊烤雞199元！

蛋塔買一送一！

達美樂：披薩「買1送2」WBC經典賽優惠！

肯德基：6顆蛋撻199元！7塊炸雞299元優惠碼

▲肯德基應援WBC優惠碼！6顆蛋撻199元！7塊炸雞299元。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：6塊199元！買5送6、買10送10

炸雞桶199元！

炸雞買5送6！

雞翅買10送10！

頂呱呱：「台味一金雞＋地瓜薯條」249元！

繼光香香雞：免費送地瓜球＋可樂！Team Taiwan應援餐

摩斯漢堡：套餐89元、飲料2杯99元送貼紙 經典賽優惠

發光棒球摩斯卡開搶！

兩杯飲料99元起送貼紙！

▲德克士WBC應援套餐！春季優惠券買大薯送中薯、套餐99元起等。（圖／德克士dicos.com.tw）

德克士：買大薯送中薯！套餐99元起春季優惠券 WBC應援套餐

一棒入魂獨享餐109元！

全場沸騰分享餐399元！

買A送B：

SUBWAY：「全壘堡應援套餐」免費送加油棒！墨西哥手撕豬潛艇堡新品