伊朗戰事發展持續影響股市表現，美股5日開盤下跌，道瓊工業指數下跌398點，跌幅0.8%；標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數也下跌。
截至美東時間上午10時21分，道瓊工業指數下跌558.96點或1.15%，暫報48,180.45點；標普500指數下跌31.26點或0.46%，暫報6,838.24點；那斯達克指數下跌45.72點或0.20%，暫報22,761.76點；費城半導體指數上漲6.67點或0.08%，暫報7,921.15點。
個股部分，輝達下跌0.37%、台積電ADR下跌0.26%、蘋果下跌1.33%、Alphabet下跌1.125、META下跌0.61%、英特爾上漲1.15%、微軟上漲0.84%。大型晶片製造商博通（Broadcom）受亮眼財報拉抬，股價最多上揚逾4%。
美國財經媒體CNBC報導，伊朗聲稱用飛彈擊中了一艘油輪後，美國原油價格升至2025年6月以來的最高水準。美國西德州原油（WTI）期貨價格上漲4%，交易價格超過每桶77美元。布蘭特原油(BRENT)期貨價格上漲超過3%，至每桶83美元以上。在前一個交易日，兩者的價格均趨於穩定。
美國總統川普週二表示，美國正準備為波斯灣的船隻提供風險保險和護航，以確保荷姆茲海峽的交通暢通後，人們對區域油氣供應中斷的擔憂有所緩解。但白宮並未給出荷姆茲海峽何時才能安全通行的具體時間表，該海峽承載著全球約20%的石油供應。
美國國防部長赫格塞斯在記者會上表示，美國在與伊朗的衝突中取得決定性勝利，並且正在向該地區增派兵力。財政部長貝森特表示，川普近期宣布的15%全球關稅很可能在本週生效。
