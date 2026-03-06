2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，自3月3日至3月15日照亮嘉義縣，本次還與任天堂超強IP合作打造「超級瑪利歐區」主題燈，同時還推出台灣限定「？磚塊小提燈」，可愛外型引來遊客每天準時開搶預約領取資格，但有民眾抱怨完全搶不到資格，建議可以改參加「景點集章活動」，只要集滿5個嘉義縣在地景點章，就可以馬上預約到現場領取限量小提燈，大讚「要用集點的，比較有機會」。
台灣燈會「磚塊小提燈」超難預約！內行一招超快拿到：更有機會
有女網友在Threads無奈發文，表示特別想要拿到台灣燈會限定的「？磚塊小提燈」，早上9點就準時透過官方LINE預約登記資格，沒想到同時搶名額的人過多，導致系統卡頓、轉圈圈，好不容易在早上9點5分進入頁面，卻發現全數名額已額滿，讓她崩潰直呼「這是什麼意思！」
貼文曝光後，引來不少網友留言，「搶了個寂寞」、「原來不只有我這樣」，但其中就有人推薦隱藏妙招「用景點打卡的方式兌換，集滿5個就可以兌換了！比較快唷，推薦給你」、「我昨天也搶不到，要用集點的，比較有機會」、「集點比較快+1，線上預約很看手速」。
台灣燈會小提燈每日限量！官方推「集章換提燈」活動
據了解，2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，本次推出任天堂超強IP「超級瑪利歐專區」，還未開幕就引起大眾矚目，而今年燈會小提燈部分也是滿滿瑪利歐元素，推出台灣燈會限定「？磚塊小提燈」，可以取得的方式十分多種，其中最簡單的就是前往官方LINE帳號「慢遊嘉義官方LINE限定（https://page.line.me/chiayitravel）」事先預約，但每日名額有限，倘若手速太慢根本搶不到。
但民眾也不用害怕因此拿不到限定小提燈，嘉義縣文化觀光局為了推廣全台遊客深入嘉義縣旅遊，推出「景點集章」限定活動，活動時間從3月3日至3月15日，主打邊走訪景點、邊完成集章，只要從115處景點挑選5處完成集章，就能預約限量小提燈。
🟡台灣燈會磚塊小提燈「景點集章活動」怎麼預約
◼︎ 步驟1：加入LINE官方帳號「慢遊嘉義官方LINE限定」，點選「活動資訊」。
◼︎ 步驟2：點選「景點集章贈」。
◼︎ 步驟3：點選「開始蒐集」。
◼︎ 步驟4：點選最下方「打卡集章」橘色按鈕，接著會跳出取得位置權限詢問，點選「允許」即可取得打卡集章表。
◼︎ 步驟5：完成打卡集章，取得小提燈登記預約資格
⚠️注意事項：每個LINE帳號限兌換1份，同方案恕不累贈；各景點限制間隔30分鐘以上才能接續集章，建議民眾可以安排兩天一夜，若是嘉義縣一日遊，則可以白天前往旅遊集章，下午、晚上前往燈會現場領取。
🟡台灣燈會磚塊小提燈「景點集章活動」旅遊景點
🟡台灣燈會「磚塊小提燈」4大領取方式
📍方法1：【景點集章贈】完成5處景點集章
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：於燈會期間，每日早上9時開放當天可兌換時段。
◼︎ 發放數量：平日限量400份，假日限量1100份，換完為止。
📍方法2：【活動現場贈】每日登記當日兌換
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：每日早上9時開放當日預約，每日名額有限，額滿為止。
◼︎ 預約步驟：
▶步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」
▶步驟2：於燈會期間，每日09:00於LINE官方帳號進行當日預約登記
▶步驟3：成功完成登記後，將於LINE官方帳號中獲得兌換券。
▶步驟4：依選取之兌換時段前往兌換處（超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區）完成兌換。每個LINE帳號限兌換1份。
📍方法3：【特色旅宿贈】入住嘉義縣指定旅宿
◼︎ 住宿期間：3月2日～3月14日
◼︎ 兌換期間：3月3日～3月15日
◼︎ 發放數量：每日限量1800份，換完為止。
◼︎ 預約方式：遊客於限定時間內入住嘉義縣指定合法旅宿，入住時於慢遊嘉義官方LINE預約兌換限量小提燈，並索取住宿證明正本，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。
📍方法4：【跟團出遊贈】參加燈會限定遊程
◼︎ 指定燈會行程銷售期間：114/12/8-115/3/14
◼︎ 指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊
◼︎ 兌換方式：由旅行社領隊統一領取發放
◼︎ 兌換規則：參加指定行程者，每人限定1份，數量限量，兌完為止（此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量）
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友在Threads無奈發文，表示特別想要拿到台灣燈會限定的「？磚塊小提燈」，早上9點就準時透過官方LINE預約登記資格，沒想到同時搶名額的人過多，導致系統卡頓、轉圈圈，好不容易在早上9點5分進入頁面，卻發現全數名額已額滿，讓她崩潰直呼「這是什麼意思！」
台灣燈會小提燈每日限量！官方推「集章換提燈」活動
據了解，2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，本次推出任天堂超強IP「超級瑪利歐專區」，還未開幕就引起大眾矚目，而今年燈會小提燈部分也是滿滿瑪利歐元素，推出台灣燈會限定「？磚塊小提燈」，可以取得的方式十分多種，其中最簡單的就是前往官方LINE帳號「慢遊嘉義官方LINE限定（https://page.line.me/chiayitravel）」事先預約，但每日名額有限，倘若手速太慢根本搶不到。
但民眾也不用害怕因此拿不到限定小提燈，嘉義縣文化觀光局為了推廣全台遊客深入嘉義縣旅遊，推出「景點集章」限定活動，活動時間從3月3日至3月15日，主打邊走訪景點、邊完成集章，只要從115處景點挑選5處完成集章，就能預約限量小提燈。
◼︎ 步驟1：加入LINE官方帳號「慢遊嘉義官方LINE限定」，點選「活動資訊」。
◼︎ 步驟2：點選「景點集章贈」。
◼︎ 步驟3：點選「開始蒐集」。
◼︎ 步驟4：點選最下方「打卡集章」橘色按鈕，接著會跳出取得位置權限詢問，點選「允許」即可取得打卡集章表。
◼︎ 步驟5：完成打卡集章，取得小提燈登記預約資格
⚠️注意事項：每個LINE帳號限兌換1份，同方案恕不累贈；各景點限制間隔30分鐘以上才能接續集章，建議民眾可以安排兩天一夜，若是嘉義縣一日遊，則可以白天前往旅遊集章，下午、晚上前往燈會現場領取。
📍方法1：【景點集章贈】完成5處景點集章
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：於燈會期間，每日早上9時開放當天可兌換時段。
◼︎ 發放數量：平日限量400份，假日限量1100份，換完為止。
◼︎ 活動期間：3月3～3月15日
◼︎ 預約方式：每日早上9時開放當日預約，每日名額有限，額滿為止。
◼︎ 預約步驟：
▶步驟1：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」
▶步驟2：於燈會期間，每日09:00於LINE官方帳號進行當日預約登記
▶步驟3：成功完成登記後，將於LINE官方帳號中獲得兌換券。
▶步驟4：依選取之兌換時段前往兌換處（超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區）完成兌換。每個LINE帳號限兌換1份。
◼︎ 住宿期間：3月2日～3月14日
◼︎ 兌換期間：3月3日～3月15日
◼︎ 發放數量：每日限量1800份，換完為止。
◼︎ 預約方式：遊客於限定時間內入住嘉義縣指定合法旅宿，入住時於慢遊嘉義官方LINE預約兌換限量小提燈，並索取住宿證明正本，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。
◼︎ 指定燈會行程銷售期間：114/12/8-115/3/14
◼︎ 指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊
◼︎ 兌換方式：由旅行社領隊統一領取發放
◼︎ 兌換規則：參加指定行程者，每人限定1份，數量限量，兌完為止（此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量）