伊朗危機持續，中東石油供應緊張與油價飆升，讓美股週四普遍受壓，主要指數皆收黑，道瓊工業指數更是重挫近800點。綜合《CNBC》等外媒報導，油價波動引發了整個交易日的劇烈市場震盪，紐約期油攀升8.5%，每桶收報81.01美元；布蘭特期油急漲4.93%，每桶收報85.41美元。雪上加霜的是，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）週四表示，伊朗並未要求美國和以色列停火，並補充說看不到任何談判的理由。由於圍繞這場衝突的不確定性日益增加，CFRA Research的分析師史托瓦（Sam Stovall）指出，投資人現在都在想，美國是否野心太大，導致力不從心，質疑：「川普真的能護送所有船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）嗎？」然而，可以肯定的是，白宮不會給出海峽何時才能讓油輪安全通行的具體時間表，該海峽承載著全球約20%的石油供應運輸量。5日收盤，美股道瓊工業指數重挫784.67點或1.61%，收47954.74點；標普500指數下跌38.79點或0.56%，收6830.71點；科技股為主的那斯達克指數下跌58.50點或0.26%，收22748.99點；費城半導體指數則下跌92.72點或1.17%，收在7821.76點。