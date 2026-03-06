勇士和勇士教練Steve Kerr被譏做了最糟糕而且愚蠢決定。

▲老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）需要一個表現的舞台。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），至今卻持續受怪病侵擾。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA前鋒Jonathan Kuminga在老鷹打了三場比賽，場均21.3分+7.7籃板，投籃命中率6成7，三分命中率5成5超級表現，勇士決定放生Jonathan Kuminga，勇士教練Steve Kerr也覺得Jonathan Kuminga可能太笨也不好用，以致過去四年Kuminga一直很難也無法融入勇士體系。Steve Kerr放棄Jonathan Kuminga，主要是因為Kuminga一直不適合勇士打法和體系，那不全然是球技問題，更多可能是聰明或性格因素。前NBA球員Gilbert Arenas做了有趣評論，發人深省，「勇士交易送走Kuminga是個糟糕決定，處理失當，不管你認為他在籃球方面是聰明還是愚笨，那都不是籃球技巧問題，或許他並不笨。」「也許他只是球隊這種情況下，你沒有執教過的類型，加上他一直無法融入體系，所以你覺得他笨」Gilbert Arenas做了相當理性中肯評論。聰明還是愚笨，完全不是籃球技巧和能力問題，我必須說Arenas非常專業細膩，他深深了解Steve Kerr的想法和執教情緒，也對Kuminga球技能力有深刻解析。我的看法會特別一點，Kuminga並不是笨，而且性格問題，他只想也只會用自己的天賦打球，沒有精進投籃，沒能鑽研防守，甚至沒有思考團隊需求和教練指示，他只會憑天賦和體能打進攻籃球，而且需要相當球權和戰術角色。如果Arenas把這種性格和智商解釋為笨或聰明，那也行，這沒有對錯。我是認為這是球員性格和球商，面對Kuminga這樣一個球員，他不會也不想聽你的，Steve Kerr最重視，勇士最需要的防守和投籃，團隊需要角色球員功能，在Kuminga身上都找不到，更沒進化出來，那很抱歉，你就是坐板凳。其他不拚季後賽，或是根本不在總冠軍雷達的球隊，或許都能給Jonathan Kuminga很大自主空間和球權，給他自由發揮，但勇士是想要往爭冠路上提升的球隊，在Stephen Curry最後可能爭冠這2-3年窗口，Steve Kerr沒辦法給Kuminga自由打球空間和想要的球權。Jonathan Kuminga從不缺天賦、體能，這也是過去四年勇士捨不得放棄原因，但防守、投籃、扮演稱職角色、打無球都不是Kuminga喜歡而且適應的角色，那最終就是「誤會一場」。我不認為勇士和Steve Kerr放棄Kuminga是糟糕決定，因為Kuminga還不是咖，對勇士現在和未來也沒有什麼作用，讓Kuminga離開對他肯定是更好決定。勇士賭一把Kristaps Porzingis是聰明而且大膽賭注，這是勇士要拚的當下和未來，如果Porzingis最終都不健康也不能上場打球，那也是命，怨不得任何人。性格決定一切，那跟聰明或愚笨無關，Kuminga沒有球技天賦問題，但有性格問題，這也是看NBA評NBA極大樂趣和挑戰。