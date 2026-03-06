我是廣告 請繼續往下閱讀

川普欲插手下一任伊朗最高領袖遴選

中東緊張局勢持續升級，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）週四放話，伊朗並未要求美國和以色列停火，還說看不到任何談判的理由，並警告若川普（Donald Trump）決定派遣地面部隊入侵伊朗，對美國來說將是一場巨大的災難。有外媒報導指出，以色列去年11月就決定要殺伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），而川普也表達了參與伊朗新領袖遴選的意圖。根據《路透社》報導，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）5日透露，以色列去年11月就決定刺殺哈米尼，由總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與軍方高層設定目標，原先的計劃是在今年中旬單獨實施行動，並曾通報華府。然而，卡茨補充說，去年底伊朗爆發示威潮，當時美國和以色列擔心，伊朗國內動盪可能會激怒神權政府，使其對美、以2國在中東的資產發動襲擊，所以決定提前實施計畫，目標是消除伊朗核計畫和飛彈構成的威脅，並實現德黑蘭政權更迭。美國總統川普聲稱，有權與伊朗共同決定其下一任領導人，選出一個對人民、國家都真正有益者。他在接受《路透社》採訪時表示，雖然呼聲頗高，但哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）不太可能成為最高領袖人選。川普表示，他必須親自參與這項任命，跟1月推翻委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權後，支持羅德里格斯（Delcy Rodríguez）出任委國臨時總統的情況相似。川普也鼓勵庫德族對伊朗發動攻擊，但拒絕透露美國是否會為庫德族的任何進攻行動，提供空中掩護。原文連結：