▲具俊曄（右）和S媽達成共識，將透過律師、信託基金規劃把大S（左）的遺產都留給小孩。（圖／大S IG@hsushiyuan）

▲那個凱文（如圖）疑似出軌蔡瑞雪，老婆昔日稱讚他很單純的發言被挖出討論。（圖／那個凱文臉書）

▲陳傑憲（左）遭觸身球打傷，導致偏激球迷出征澳洲投手，讓Cheap怒批這種行為丟臉。（圖／美聯社／達志影像）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（6）日的娛樂新聞搶先看：女星大S過世後，丈夫具俊曄和母親S媽都有權繼承遺產，雙方目前達成共識，要讓律師安排把這些錢都留給大S的2個小孩。《GQ》雜誌編輯長「那個凱文」疑似不倫女星蔡瑞雪，老婆過去稱讚他很單純的發言被挖出來，令網友心疼鼻酸。WBC中華隊隊長陳傑憲受傷後，丟出觸身球的澳洲左投奧洛林（Jack O'Loughlin）IG被台灣網友出征，網紅Cheap看不下去，痛批偏激的台灣球迷：「還敢笑小粉紅，根本同文同種，有夠丟臉」。具俊曄近日因大S遺產問題頻頻登上媒體版面，外界傳出他與岳母S媽理念不合。但據《鏡週刊》報導，熟悉S家的友人透露，具俊曄與S家人其實已對遺產後續規劃達成共識，首要目標是守護大S留下的資產，並確保最終受益人為2名子女。具俊曄在完成繼承程序後，計畫透過信託制度管理財產，以保障孩子未來生活與教育資源。至於S媽另請律師一事，主因是不滿大S生前律師團隊處理與汪小菲離婚案的方式，因此改找曾協助李靚蕾的律師團隊，S家對此則未正面回應。「北一女神」蔡瑞雪4日被爆疑似與已婚《GQ》編輯長「那個凱文」發展不倫戀，引發外界熱議。消息曝光後，網友也翻出凱文過去與妻子Angel受訪的內容。兩人交往多年，曾被視為感情穩定的一對。Angel當時形容丈夫個性單純、愛打扮，雖偶爾讓她不開心，但她看到凱文的笑容就會心軟。該段舊訪談如今重新引起討論，許多網友不捨Angel，感慨地說：「所以愛是會消失的，對吧」。2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊昨日首戰以0：3不敵澳洲，隊長陳傑憲6局上更遭觸身球擊中，造成左手食指遠端骨裂退場，讓台灣球迷心疼，更有不理性的人湧入澳洲投手奧洛林的IG留言攻擊，導致對方將帳號改為私人。此舉讓網紅Cheap看不下去，直言球迷跑到外國球員社群開罵相當丟臉，他還翻出過去台灣網友曾多次「網暴」外國球員的事件，怒批：「有夠丟臉」。