今（6）日出門上班上課，務必記得攜帶雨具並多加件外套！受到東北季風增強影響，北台灣迎來明顯的濕冷變天。氣象署發布天氣預報提醒，北部與東北部有局部大雨發生的機率，中南部清晨則需留意濃霧。氣象專家吳德榮也示警，今日北部平地低溫恐急凍下探 13 度；而下週二將有新鋒面接力，隨後轉為乾冷天氣，提早安排掃墓天氣與行程的民眾需嚴防輻射冷卻帶來的極端日夜溫差。
氣象署發特報：北東轉濕涼防局部大雨，中南部留意濃霧
呼應今日「出門要帶傘」的天氣型態，中央氣象署表示，受東北季風增強影響，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦偏涼。降雨方面，基隆北海岸及台灣東北部地區有短暫雨，並有「局部大雨」發生的機率；北部、東部及恆春半島有局部短暫雨，今晨至上午中部地區及中南部山區亦有零星短暫雨。
氣象署特別提醒通勤族，今日清晨台南以北地區有局部低雲或濃霧影響能見度，民眾行車需特別注意安全。明（7）日大台北山區、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。
吳德榮示警：北台灣越晚越濕冷，平地急凍探 13 度
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日北台灣氣溫下降，呈現「越晚越濕冷」的狀態，平地最低溫約降至 13 度左右（台北測站預估大於等於 15 度，未達大陸冷氣團標準），中南部受影響較輕微，維持晴時多雲。
今日各地區氣溫預估：北部 13 至 20 度、中部 15 至 26 度、南部 17 至 28 度、東部 15 至 27 度。週末（7、8日）迎風面大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，直到下週一（9日）轉偏東風，氣溫才會小幅微升。
下週二新鋒面報到！轉乾冷當心「輻射冷卻」極端溫差
針對下週長線的天氣預報，吳德榮分析，下週二（10日）將有另一波新鋒面掠過，北部、東半部再度轉雨且氣溫漸降。不過，下週三（11日）起「大陸高壓」乾空氣南下，迎風面降雨停歇；下週四（12日）至下下週日（15日）全台轉為晴朗穩定。
他特別提醒，屆時白天微熱，但夜間受「輻射冷卻」強烈作用影響，清晨氣溫極低，日夜溫差非常大；加上環境濕度低、天乾物燥，若有計畫赴山區提早掃墓的民眾，務必隨時留意掃墓天氣變化並小心火燭安全。
