美國聯邦參議院當地時間4日，針對一項由民主黨主導的「伊朗戰爭權力決議」進行表決，希望能限制總統川普（Donald Trump）動用軍事力量的權限，但被以47比53票的結果否決。時隔一日，該決議在眾議院表決中，也以212比219票的微弱差距被攔阻。

根據《美聯社》、《國會山報》報導，參眾2院一起否決了這項旨在阻止川普、對伊朗發動攻擊的戰爭權力決議，對川普而言是又一次勝利，但對那些希望重新確立國會發動戰爭權力的人來說，則是一次不小的打擊。

由於共和黨在美國國會佔據多數席次，大多數共和黨人都拒絕為這項決議背書，該黨普遍認為，與伊朗的衝突並非一場新戰爭的開始，而是終結長期威脅西方的伊朗政權。

共和黨人主張，川普和所有歷任總統一樣，都有權按照《戰爭權力法》，在未經國會正式批准的情況下，進行有限的軍事打擊，若強迫川普現在退出，將使德黑蘭政權能繼續執掌伊朗，加劇美國及盟友面臨的區域安全風險。

與共和黨相反的是，大多數民主黨人皆反對這場戰爭，他們並不把戰爭視為政權更迭的契機，反而警告這將造成混亂的權力真空。


