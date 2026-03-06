誰說存股只能買 ETF？「電商女王」周品均的股市戰績令人驚豔！現任 Wstyle 品牌執行長的她，憑藉著敏銳的商業嗅覺，果斷放棄國民 ETF「0050」，選擇將高達 5,000 萬元的本金全數單押「護國神山」台積電（2330），成功將資產翻倍，滾出破億元身價。她更霸氣宣告，只要台積電還沒達到她心中的目標價位，「打死都不下車！」超狂投資心法引發股民熱烈討論。
棄 0050 集中火力！5000萬重兵押孤支
根據《鏡週刊》報導，周品均透露自己原本也有操作電商股、金融股與 ETF。但她仔細研究後發現，國民 ETF「0050」的成分股中，台積電佔比就超過 6 成。「與其分散彈藥，不如集中火力追求最佳報酬率！」帶著這股企業家魄力，她將獲利全數轉出，捧著近 5,000 萬元資金「重兵」單押台積電。
無懼股災勇敢抄底！報酬率直接翻倍
她的進場時機相當果斷。第一次買進台積電時股價僅 400 多元，她一路抱到 900 多元才獲利出場，報酬率直接翻倍。不僅如此，面對去年因國際利空引發的股災，一般散戶恐慌拋售，周品均卻將大跌視為「股價打折的黃金機會」，無懼市場氣氛勇敢進場抄底。
買好公司就抱緊！不到價位絕不下車
創業的實戰經驗讓周品均頓悟，一間公司若能穩定維持好獲利就非常優秀。因此，她的股市必殺技就是：「買進好公司，就該緊緊抱牢！」她強調，投資最忌諱心浮氣躁、隨便被洗出場；只要台積電還沒達到她心中的「理想價位」，她絕對會死心塌地抱緊處理。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
買好公司就抱緊！不到價位絕不下車
