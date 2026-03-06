美國與以色列聯合空襲伊朗之後，伊朗隨即對周遭海灣國家發動「無差別攻擊」，其中，阿拉伯聯合大公國便遭遇來自伊朗的飛彈、無人機大規模攻勢，放話會保留自衛權利。有韓媒指出，因為對防空武器的需求大增，阿聯已請求韓國提早交付「天弓-Ⅱ」防空系統，但韓方對此則表示有困難。
根據《韓聯社》報導，「天弓-Ⅱ」的攔截成功率約為96%，雖然阿聯提出上述請求，但還有其它與韓國簽約的中東國家，比如沙烏地阿拉伯、伊拉克等等，也需要這些物資，何況目前要將設備運往衝突日益加劇的中東地區，本身就不是容易的事。
報導提到，近期美國和以色列襲擊伊朗後，伊朗就向周邊國家的美軍基地等目標，實施襲擊以報復，而部署在阿聯的「天弓-Ⅱ」與美國的愛國者、以色列的箭式防空系統協同作戰，成功攔截從伊朗發射的導彈。
報導指出，若中東局勢持續惡化，美軍駐紮在中東以外的資源，比如韓國所持有的防空系統及導彈，不排除被調配至中東。去年6月，在大舉轟炸伊朗核設施前，美軍就曾將部署在韓國的部分愛國者防空系統調往中東，並於同年10月調回韓國。
原文連結：UAE, 한국 정부에 '천궁-Ⅱ' 요격미사일 조기 공급 요청
