受到近期冷空氣與水氣配合，台灣最高峰玉山在前兩日迎來浪漫降雪，整個山頭染成一片美麗的銀白世界！隨著今（6）日天氣逐漸轉晴，中央氣象署一早也特別釋出「玉山氣象站」清晨的最新實況美照。不僅紀錄下約 5 公分的積雪厚度，絕美的日出曙光與壯闊的雲海大景更是讓人驚豔。帶您透過鏡頭，一窺海拔 3,858 公尺的冰雪仙境！ ▲ 歷經前兩日的降雪，氣象站人員今晨將直尺插入雪地中，紀錄下珍貴的畫面。氣象署補充指出，玉山氣象站早上仍有積雪約 5 公分，測量儀器與周邊木欄杆上也結滿了厚厚的冰霜。（圖／中央氣象署提供） ▲清晨的曙光穿透雲層，金黃色的陽光灑落在被白雪覆蓋的氣象站屋頂與儀器上。放眼望去，一望無際的壯闊雲海將群山環繞，宛如置身國外仙境。（圖／中央氣象署提供） ▲晨曦中的玉山氣象站： 圍欄與氣象觀測儀器在薄雪中佇立，後方山頭與清晨的天光交織出靜謐氛圍。（圖／中央氣象署提供） ▲ 房舍積雪與日出： 氣象站屋頂積雪在晨光下顯得晶瑩剔透，遠方金黃色日出正從翻騰的雲海中冉冉升起。（圖／中央氣象署提供） ▲冰雪中的觀測任務： 衛星天線與觀測腳架挺立在雪地中，地面的足跡記錄了氣象人員在低溫下辛勤觀測的日常。（圖／中央氣象署提供） ▲壯麗雪山稜線： 初陽灑落在被白雪覆蓋的山稜上，明暗對比勾勒出台灣最高峰雄偉且剛毅的姿態。（圖／中央氣象署提供） ▲全台最高崗位： 氣象站建築一隅與白雪靄靄的山峰相互輝映，展現海拔 3,858 公尺處獨有的冰雪孤高美感。（圖／中央氣象署提供） ▲太陽能設備與群山： 即使積雪覆蓋，氣象站供電設備仍努力運作，下方則是綿延不斷的壯麗山脊與雲海。（圖／中央氣象署提供）