下一個輪到誰？美國和伊朗的戰事方興未艾，美軍的強大再度重現在世人眼前，多領域作戰結合AI科技，再度讓世人看到第一名和第二名之差距不是只是一個數字，那種實力的差距原來可是天邊和塵土的距離。正因如此，美國的史詩怒火打在哈米尼身上，可是痛在習近平的心上，特別是透過駭進伊朗的交通監視網，透過大數據分析掌握整個伊朗統治集團的所有軌跡，一擊中的，神權政治正面臨瓦解。這樣的局面正是對那些喜愛透過監控人民的威權政體最大諷刺，他們監控人民的工具，最後正是他們喪命的破口，比伊朗更綿密監控網的中國可是嚇壞了，連《解放軍報》都專文提示解放軍要注意「美國老大哥無孔不在」！因為他們真的害怕，川普的眼神下一個就會盯上它們！看看這幾個月的發展：一月時，活捉了後院的委內瑞拉獨裁者；二月的時候，CIA出手讓墨西哥和毒梟宣戰；三月的時候，猛烈出手團滅掉了伊朗的神權統治階級。接下來大家都在問：誰是川普要動手的下一個對象？更讓大家關注的是：以川普動手的猛烈強度和手段，四月、五月之後的那一個，將會遭受到什麼無法想像的川普式手段！這並不是危言聳聽，因為今年是美國建國兩百五十周年，早在川普還在和賀錦麗競選的時候，川普就多次公開宣稱要慶祝美國250周年，不會只是在七月四日那一天，也不會自我限制在七月的那一個月。川普早就公開說過：2026一整年就是美國的國慶年，在這一整年之內美國的再度偉大的核心概念就是：以實力重建世界為美國獨強的川普新秩序。從這樣的概念更容易去理解，川普的一切作為都是在「重構美國新霸權」，而川普就是全球獨一無二的唯一霸主，然後不論示范斯還是盧比歐這些小他一個世代的可能接班人，將會繼續跟著川普的路線，美國不是「領導」世界而是「主導」世界。在這樣的概念當中，正如同川普版的美國國家戰略方針明文指出：美國不會當「世界警察」就是要打趴所有敢挑戰美國建構的世界秩序的競爭對手、壓制所有敢把美國視為「紙老虎」的自大力量。從這樣的脈絡去觀察，毫無疑問總有一天那個想要在太平洋和川普平起平坐的中國共產黨和習近平，一定早就被川普列入藥處裡的重要對象，何時出手？不得而知，但一定已經早早就被放入川普的未來事件行程表當中。此時此刻，中國痛罵川普是「霸權主義」無濟於事；台灣的那些親中紅統的附和者如果繼續順著小粉紅的基調，「十一傻」的笑話還會層出不窮，更何況，川普所作所為的模式，正是那些過度溢美所謂「中華文化」所讚美的「聖君賢相」！在中國古代有一個霸主叫做齊桓公，他的良相叫做管仲，在那個秩序混亂、兵禍連結的亂世，管仲和小白（齊桓公）雖然打著「尊王攘夷」旗號，事實上仍親自或派軍隊滅了許多周邊小國。例如，譚國在小白流亡在外對小白不禮敬，被滅；遂國拒絕參加齊國主辦的會盟，被滅；齊桓公也協助魯國滅了對魯國有威脅的項國；雖然齊桓公出兵協助了被夷狄入侵的邢國和衛國，但後面主導該兩國的重建與遷都，徹底將兩國扁成了齊國忠誠得附庸國‧‧‧結果，中華文化當中的第一聖人孔老夫子還盛讚：微管仲，吾其被髮左衽矣！這就是國際政治數千年以來的「現實主義」，溫馨提醒那些很多曾是熟人的「11傻」老朋友們，總有一天如果老習被老川認定就是「夷狄」，猛烈出手慶祝美國250年霸業時，很多國家可能也會像當年飽受夷狄欺凌的國家一樣，盛讚：微老川，吾其被髮左衽矣！●作者：黃創夏／資深媒體人