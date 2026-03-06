我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北港朝天宮籤詩解說。（圖／取自北港朝天宮臉書）

美國、以色列近日攻打伊朗，引發全球股市、黃金價格動盪，有台灣網友翻出雲林北港朝天宮於農曆大年初四抽出的公籤籤詩，其通常被視為「國運籤」，竟發現其中1句「黃金變成鐵」精準說中國際情勢，更有網友認為「錢都拿去買砲彈」，議論紛紛。而朝天宮對此也解釋籤詩表示：「若一直針鋒相對，黃金必然變成鐵。若欲情況好轉，必求人和、以和為貴。」農曆過年期間，朝天宮依例抽中6隻公籤，其中提示「港運」的籤文內容載明「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」而當時朝天宮董事長蔡咏鍀解釋，這隻港運籤屬於中下籤，意味著各界需和諧相處，當時認為彷彿在影射各黨派不要鬥爭，以免直接影響到百姓。這隻籤文近期又引發網友議論，不少網友認為：「連宮廟都支持軍購？」、「意思是錢拿去買砲彈了？」、「通膨？」等，而根據朝天宮官方解籤內容，該港運己卯籤意味的是：「若一直針鋒相對，必然黃金變成鐵。故若欲情況好轉，必求人和，萬事以和為貴。」