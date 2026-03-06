我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢去年（2025）在135萬人訂閱的YOUTUBE頻道「館長惡名昭彰」評論中共對台展首的新聞時，嗆聲總統「把賴清德的狗頭斬下來」，涉犯《刑法》第153條煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，新北地檢署起訴近2個月後，新北地院於今日上午傳喚館長，預訂開庭時間只有3分鐘，審查庭法官上午總共排了52件案子，扣除12件宣判，仍有40件案子要審，館長的恐嚇案是第一件，法官會簡單了解被告是否認罪，若堅持清白，將另外分案由其他法官審理。館長去年10月5日晚間9點多開直播談論政治，主題是「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」，直播中提及「武統」、「精準打擊」等用語，還說出「把賴清德的狗頭斬下來」、「看到斬首打擊、精確斬首」。館長的「斬首論」引發譁然，直播結束後10天，刑事警察局約談館長並移送新北檢，複訊後15萬元交保。檢方今年1月9日偵結，以恐嚇公眾、恐嚇危害安全2罪起訴。起訴書指出，館長言論明確指向賴總統，刻意將新聞提到的「中共對台斬首行動」軍事術語轉化為具體威脅；國家元首時常前往人潮匯聚之處，即使受到高度維安保護，當有人公開揚言「斬首」總統時，就有造成嚴重傷亡或財產損失、造成公眾恐慌的可能性，足使社會大眾對於公共安全及生命安全產生高度不安。檢方批評館長明知自己是知名網紅、言論具有渲染力，足以使一般人心生畏懼，不會因總統身分而有所不同，館長引發爭議的言論共有10位民眾具狀檢舉，確實構成恐嚇公安。館長得知檢方起訴後，再開直播解釋他只是評論時事及回應網友，並無恐嚇意圖，還要求賴清德親自出庭說明感到害怕，才能將他定罪，否則就是冤枉他，不過賴總統在1月10日曾公開回應「只有被告才需要出席」。