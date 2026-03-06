我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團昨（5）日拍板軍購特別條例的黨團版本，將預算規模定為「3800億+N」，與行政院提出的8年1.25兆元有明顯落差，引民進黨立委沈伯洋怒批，內容千瘡百孔，像是真人版間諜電影，他更怒問：「國民黨到底是沒人才，還是根本想賣國？」沈伯洋昨晚發文指出，他在飛機上看完國民黨提出的軍購版本，發現有幾個問題：第一、國民黨一樣砍了七成國防預算，然後項目還編錯。第二、國民黨埋了2個地雷，一個是編列方式，一個是錯誤的軍購順序。這2個方式會直接鎖死後續軍購，堪稱賣國條款。也就是說，以後只要用地雷條款，國民黨可望卡死未來所有對美軍購。國防部會因為地雷條款，連預算條例都無法提。沈伯洋接著指出，第三、國民黨拿掉防空系統和指揮系統。講白了一點，就是給你買硬體，但不給你買軟體；或者你要買槍，他說先給你買槍管就好。第四、每次國民黨都喊不要空白授權，結果自己訂了一個空白授權條款，然後再故意用地雷鎖死。第五、國民黨拿掉商售，這個極其嚴重，因為這個其實就等於拿掉了軍售的補充和各種備案，基本上就會讓軍售無效化，會直接讓第三點的問題無限放大。沈伯洋更怒批，第六、其中加了無用的監察院條款，問題是，按照其條文描述，根本不加這一條也沒差，有夠自以為。總之，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說「我們有軍購哦」然後故意鎖死給另外一群人看，超級詭異的，民眾黨的真小人版還直接一點。飛機上有人在看間諜類電影，啊為什麼我在看真人版？