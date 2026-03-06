我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事升溫，油價突破每桶80美元，同時美債殖利率大幅走高，市場信心薄弱，美國股市週四全數走低，其中道瓊指數下跌逾600點，吐回2026年所有的漲點，拖累台北股市今（6）日開盤下跌189點、來到33483.94點。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到304.36點。今日開盤量大強勢個股：兆赫、順達、樂事綠能、金橋、鼎元。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌20元、來到1880元；台達電開盤上漲5元、來到1340元；鴻海開盤下跌3元、來到221元。美國與以色列對伊朗的軍事行動已持續第六天，戰事仍未出現降溫跡象，能源市場受到明顯衝擊，美國原油價格收在每桶約81美元，創2024年7月以來的最高。美國內政部長表示，川普政府正評估多項方案，以應對油價與汽油價格上升帶來的壓力。油價狂飆加劇通膨壓力，導致全球債券市場持續遭到拋售，美國10年期公債殖利率已連續第四天走升，美元指數走強。不僅如此，川普政府正考慮對人工智慧晶片銷售實施許可制度，進一步拖累晶片股股價表現。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌784.67點或1.61%，收47,954.74點，那斯達克指數下跌58.50點或0.26%，收22,748.99點，標普500指數下跌38.79點或0.56%，收6,830.71點，費半指數下跌92.717 點或1.17%，收7,821.761點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta下跌1.07%，蘋果下跌0.85%，Alphabet下跌0.74%，微軟上漲1.35%，亞馬遜上漲0.98%。半導體股漲跌互見，AMD下跌1.30%，博通上漲4.80%，輝達上漲0.16%，應用材料下跌3.14%，高通下跌1.17%，美光下跌0.93%。台股ADR普遍收黑，台積電ADR下跌1.00%，日月光ADR下跌0.18%，聯電ADR下跌1.32%，中華電信ADR下跌0.90%。