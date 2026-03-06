五六日咖啡優惠來了！今（6）日全家APP隨買跨店取單品美式、單品拿鐵買6送6，且加碼至門市「自帶環保杯」，搭配寄杯優惠，相當於咖啡比買一送一更便宜，門市則有大杯特濃拿鐵第二杯25元，還有仙女醇奶茶第二杯10元；7-11門市今（4）日起大杯特選美式、特選拿鐵買2送2，還有精品燕麥拿鐵買2送2；萊爾富指定咖啡1元多喝一杯，相當於半價喝。

🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾精品燕麥拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）

▲7-11限時兩天（6日、7日）推出應援優惠，門市有精品燕麥拿鐵、香鑽水果茶買2送2。（圖／7-11.com.tw）
📍門市｜3月4日至3月8日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）

▲7-11經典賽優惠，門市美式、拿鐵買2送2。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）

▲38女神節7-11推出寄杯優惠組合。（圖／7-11.com.tw）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日起至3月10日
◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵任2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）

▲全家大杯特濃美式／拿鐵任選二杯85元。（圖／全家family.com.tw）
📍APP｜3月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
全家門市3月6日自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）

▲全家單品咖啡日，寄杯美式、拿鐵買6送6。（圖／全家family.com.tw）
📍APP｜3月5日起至3月8日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾黑松茶花焙香麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾韓國樂天BINCH巧克力餅乾買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾盛香珍迷你牛奶餅買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾FamiCollection不知春茶買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾阿奇儂青梅脆樂冰買2送2，5折（原價40元、特價20元）

▲全家應援中華隊優惠！可口可樂、餅乾買一送一。（圖／全家family.com.tw）
🟡萊爾富
📍門市｜3月5日至3月6日
◾特大杯特濃美式第2杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵第2杯1元，5.1折（原價80元、特價40元）

▲萊爾富應援中華隊，特濃美式、特濃拿鐵1元多喝一杯。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

▲ 萊爾富春季新品「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡OK超商
📍門市｜3月6日
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

 📍APP｜3月6日
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
（OKmall買2送2再贈點數555點）

▲為選手們應援，下場比賽繼續加油！OKmart於3月6日限時推出，大杯美式、拿鐵買2送2。（圖／OK提供）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

🟡小北百貨
📍門市｜3月5日起至3月8日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲小北百貨大杯咖啡買一送一，只限一天。（圖／小北百貨提供）
資料來源：7-11全家萊爾富

