投資人擔心中東戰火升溫、油價衝高，繼美股主要指數當地時間週四皆收黑後，週五亞股開盤，日本、韓國亦都出現跌勢，迥異於前一天的暴漲反彈。根據《NHK》報導，受伊朗局勢影響、原油期貨價格上漲，日經平均指數6日開盤一度下跌超過600點，截至發稿時間為止，暫跌383.95點或0.69%，報54894.11點。分析認為，人們越來越擔心，原油價格飆升，將對企業業績、通膨、民生都造成打擊。另一方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）6日也未開出好成績，開盤報5491.02點，較前一交易日下跌92.88點。截至發稿時間為止，暫跌56.14點或1.01%，報5527.76點。