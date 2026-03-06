我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駕駛小客車的43歲施姓男子和19歲伍姓騎士發生碰撞。（圖／警方提供）

新北市三重區昨（5日）深夜發生一起嚴重車禍事故，一名19歲伍姓男子騎乘機車直行路口時，不慎和一輛正準備左轉的自小客車發生猛烈碰撞。由於撞擊力道大，伍男當場連人帶車噴飛重摔，頭部遭受重創且失去意識。警消獲報到場後，緊急將重傷的騎士送醫搶救，同時派員在現場指揮疏導，避免後方車流發生二次事故。據了解，這起車禍發生在昨（5日）晚間11時39分許，當時43歲的施姓男子駕駛自小客車沿重新路行駛，準備左轉進入正義南路；同一時間，對向的伍姓騎士高速直行駛來，雙方在路口閃避不及發生劇烈碰撞。由於撞擊力道極大，伍男當場飛越休旅車尾後重摔落地，機車零件也瞬間碎裂散落一地，現場畫面相當怵目驚心。警方獲報到場後，迅速拉起管制線並依規定進行事故測繪與蒐證。警方依規定替肇事的施姓駕駛進行酒測，其酒測值為零，毒品快篩呈陰性反應；而重傷的伍姓騎士因當下無法吹測，相關酒測數值仍須待醫院抽血檢驗回報。全案目前已依A2類交通事故流程處置，詳細的肇事責任歸屬與事發原因，仍有待警方後續調查釐清。