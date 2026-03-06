台北市房價真的動搖了！根據住展雜誌最新彙整 2025 年預售案實價資訊，在房市冷氣團籠罩下，北市蛋白區已出現明顯回檔 。其中「文山區」與「士林區」部分地帶單價悄悄回落約 10 萬元，甚至出現驚人的「7 字頭」新案 。由於價格極具競爭力，實價登錄揭露這類低價案已有銷售率過半的驚人戰績 。
高低價差高達 3 倍！天龍國最貴、最便宜名單曝
住展雜誌調查顯示，台北市房市目前呈現極端的兩極化發展 。單價最高的預售案前三名均穩坐 200 萬俱樂部，由中正區「柏金」以 225.5 萬元奪冠 。然而，最低單價前三名則全數落在 7、8 字頭，最親民的「漢皇韶光」單價僅需 75.4 萬元，兩者價差來到 3 倍之多 。
回檔 10 萬有感！文山、南士林驚現單價修正
住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，房市弱況讓建商在蛋白區推案趨於保守 。數據顯示，文山區木柵西側的預售每坪均價已從上半年的 101.9 萬元，調整至下半年的 93.1 萬元，修正幅度約 8.8 萬元 。而包含社子在內的南士林，更從上半年破百萬元，下半年落至不到 9 字頭，回落幅度同樣顯著 。至於北投區如復興崗鄰近山區，單價也多維持在 85 萬元左右的首都低標 。
「價格為王」成王道 低價案銷售率異軍突起
在冷淡的市場氛圍中，這類低標個案反而因為單價誘人而傳出捷報 。去年 12 月才公開的士林區「漢皇韶光」，總戶數為167戶，經查已有107筆實價登錄資料，銷售已突破半數；而單價 79 萬元的文山區「將捷旅境.-善境」總戶數為76戶，實價登錄也有24筆 。相較之下，蛋黃區如大安、中正及松山核心地帶，單坪均價仍維持在 180 至 190 萬元的高水位，銷售上則維持「強者恆強」的買盤節奏。
資料來源：住展雜誌、 實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
住展雜誌調查顯示，台北市房市目前呈現極端的兩極化發展 。單價最高的預售案前三名均穩坐 200 萬俱樂部，由中正區「柏金」以 225.5 萬元奪冠 。然而，最低單價前三名則全數落在 7、8 字頭，最親民的「漢皇韶光」單價僅需 75.4 萬元，兩者價差來到 3 倍之多 。
住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，房市弱況讓建商在蛋白區推案趨於保守 。數據顯示，文山區木柵西側的預售每坪均價已從上半年的 101.9 萬元，調整至下半年的 93.1 萬元，修正幅度約 8.8 萬元 。而包含社子在內的南士林，更從上半年破百萬元，下半年落至不到 9 字頭，回落幅度同樣顯著 。至於北投區如復興崗鄰近山區，單價也多維持在 85 萬元左右的首都低標 。
「價格為王」成王道 低價案銷售率異軍突起
在冷淡的市場氛圍中，這類低標個案反而因為單價誘人而傳出捷報 。去年 12 月才公開的士林區「漢皇韶光」，總戶數為167戶，經查已有107筆實價登錄資料，銷售已突破半數；而單價 79 萬元的文山區「將捷旅境.-善境」總戶數為76戶，實價登錄也有24筆 。相較之下，蛋黃區如大安、中正及松山核心地帶，單坪均價仍維持在 180 至 190 萬元的高水位，銷售上則維持「強者恆強」的買盤節奏。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。