我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）遭斬首，伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，並揚言「不允許一滴石油通過」，恐影響全球能源運輸。國民黨立委許宇甄今（6）日在國是論壇發言說，全球局勢動盪，各地衝突可能導致能源與航運受阻，台灣能源高度依賴進口，政府應正視潛在國安風險。她批評，國民黨多年來呼籲能源政策應回歸務實與國安考量，但民進黨政府仍以意識形態主導決策，忽視民生與產業需求。許宇甄表示，目前台灣能源進口比例高，其中約78%可能暴露在海上運輸受阻的風險之中，一旦航線遭封鎖，台灣面臨的不僅是能源價格上漲，更可能出現供應中斷的危機。她質疑，政府若僅以「短期無虞」回應，等同低估國際情勢帶來的衝擊。她進一步指出，民進黨政府推動能源轉型，使燃氣發電占比從2016年的31.5%提高至接近五成，電力系統對天然氣依賴愈來愈高，但台灣天然氣法定安全存量僅約7至14天，一旦海上運輸受阻，恐造成電力調度失序，衝擊產業與民生。許宇甄批評，政府一方面強調減碳與能源轉型，但面對缺電風險時又可能回頭增加燃煤發電，政策前後矛盾。她呼籲政府檢討現行能源政策，建立能夠承受國際風險的能源制度，確保台灣產業與經濟穩定發展。