民眾黨籍不分區立委李貞秀因中配身份引發爭議，有媒體報導公部門擬向法院提起當選無效之訴，引發各界關注。對此，陸委會主委邱垂正今（6）日重申，李貞秀2023年登記時，可能仍具有兩岸雙重戶籍，違反兩岸人民關係條例，因此不具參選資格，陸委會將會向中選會說明。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。針對李貞秀爭議是否交由中選會處理，邱垂正會前受訪表示，陸委會作為主管機關的兩岸條 認為李貞秀依兩岸條例，她不具備有參選資格，因為依照兩岸條例的規定，必須完成轉換身份滿10年，也就在台灣設戶籍滿10年才能夠具備有登記參選的資格。邱垂正進一步說明，因為在2004年有一次修法落實單一戶籍制，對於在法律修正前已經取得定居的，在《兩岸人民關係條例》第九條之一 第三項有非常明確的規定，必須要在6個月內把註銷中國大陸戶籍繳回主管機關之後，他的台灣人的身份才不會失去。如果同時具有雙重戶籍，依法台灣人的身份就會失去，而且有關於台灣戶籍衍伸的權利，包括選舉、擔任公職的權利也都失去。邱垂正說，陸委會唯一有收到從海基會跟移民署收到李貞秀所繳回的放棄戶證明，只有2025年3月的那一份，所以她可能在當2023年登記的時候具有兩岸的雙重戶籍，依規定兩岸條例第21條轉換身份，設有台灣戶籍滿10年的起算點就於法不合，陸委會發現了當然會跟中選會選務機關來說明。邱垂正還說，另外為了避免以後有陸籍配偶的背景來參選，如何針對過去行政機關跟選務機關出現的選務漏洞來查核，讓所有涉陸背景的人士的參選，能夠依法都具備有依法合法的參選資格，這部分陸委會從現在就跟選務機關積極合作，能夠配合年底的九合一大選完善依法落實合法的參選資格審查。