民眾黨籍中配立委李貞秀國籍、戶籍爭議延燒，傳出公部門將提起當選無效之訴，昨天行政院更直接表示，只有中選會可以提出。對此，中選會代理主委吳容輝今（6）日表示，要等到中選會人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。行政院長卓榮泰今率閣員赴立院進行施政總質詢，針對李貞秀不分區立委資格爭議，中選會代理主委吳容輝表示，是否提起選舉無效之訴，要等人事同意權通過以後，才有辦法組成一個新的委員會，才有辦法進入討論階段。媒體追問，倘若委員會人數不夠的話，李貞秀是否就可以一直當立委？吳容輝說，那要回到《國籍法》20條規定。根據《國籍法》20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院免除其公職；中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。陸委會主委邱垂正則表示，針對李貞秀後續，因為須依照《兩岸人民關係條例》規定，在台設戶籍滿10年才有登記參選資格，2004年有修法落實單一戶籍制，在修法前已取得定居的，必須在6個月內註銷中國大陸戶籍繳回主管機關，這樣台灣人身分才不會失去。邱垂正說，如果有雙重戶籍的話，依法台灣人身分就會失去，相關衍生的權利包括選舉、擔任公職也都失去。海基會跟移民署收到李貞秀放棄戶籍的證明只有2025年3月這一份，所以她2023年登記的時候可能具有兩岸雙重戶籍，這樣就跟《兩岸人民關係條例》於法不合。邱垂正指出，為了避免以後有陸配背景參選，會針對行政跟選務機關出現的選務漏洞查核，讓涉陸背景人士參選能夠依法具有合法參選資格。目前陸委會可能跟選務機關積極合作，讓年底的九合一大選落實合法參選資格。