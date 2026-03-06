我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長候選人初選激戰，立委徐欣瑩遭對手、現副縣長陳見賢怒喊告誹謗，而陳見賢也身陷妻子疑似內線交易、領縣府補助款等疑雲。對此，台北市議員侯漢廷昨（5）直言：「我覺得到目前，是一個『竹北失守、全縣翻綠』的危險氛圍！」侯漢廷昨上《大新聞大爆卦》指出，新竹縣互打的樣子完全沒有宜蘭君子之爭的樣態，雙方目前暫時還叫作「回應」，但其實已經是互相抨擊的狀態。近期一份民調出來，又再度增加了合作跟整合的困難度，而從這份公認算是公正的民調看來，不論國民黨哪個候選人出來，都能勝過民進黨的候選人。侯漢廷提到，所以這份民調之後，這兩人的就會競爭變得更加激烈，因為只要贏了對手，就等於贏了選舉。若看細部分析，民眾黨的支持者更偏向支持徐欣瑩，反過來說，陳見賢在國民黨支持者拿到的支持度，相對來說也是比較高的，他的黨員黏著度比較高，他也確實有比較龐大的組織能力。徐欣瑩擅長的是比較廣泛的民意基礎，陳見賢比較強調他正藍的組織能力。侯漢廷強調，但無論如何，民進黨可能派出的竹北市長鄭朝方在竹北的支持度很高，因為竹北外來人口很多，包括很多新興科技份子，傳統藍營組織能力在那邊就比較弱。假設徐欣瑩脫黨參選，形成三腳督，國民黨還是能贏，但假設是陳見賢看到這份民調說三腳督都贏，會怎麼想？所以徐欣瑩當然就不會選擇脫黨參選。侯漢廷直言，這也可以看到藍白合的脆弱性，徐欣瑩能獲得五成以上民眾黨支持者力挺，是目前唯一能實踐藍白合的人選，但陳見賢的穩定性跟基本盤比較厚，但目前打成這個樣子，真的只能希望，時間能夠解決一切。