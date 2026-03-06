由IU與邊佑錫主演的MBC新韓劇《21世紀大君夫人》首播日期正式敲定，原本電視台還在安排4月檔期，不過因為3月7日將轉播「2026世界棒球經典賽（WBC）」韓日大戰，現正播出的《在你燦爛的季節》確定停播一次，整體播出進度往後順延一週，MBC最終宣布《21世紀大君夫人》將於4月10日接檔開播，全劇共12集，消息公開後立刻吸引韓劇迷關注。
WBC日韓大戰影響檔期 IU邊佑錫新戲順延一週播出
原本電視台MBC對《21世紀大君夫人》4月播出時間仍在討論，但隨著WBC韓日戰確定在3月7日舉行，《在你燦爛的季節》將因轉播而停播一次，因此播出節奏整體往後延一週，檔期重新排列後，《21世紀大君夫人》確定落在第二週的4月10日開播。
《21世紀大君夫人》介紹 IU邊佑錫爆紅後回歸大作
《21世紀大君夫人》是一部以「21世紀君主立憲制的大韓民國」為背景的浪漫劇，劇情圍繞兩個被身分困住的人，IU飾演的財閥千金成熙珠，除了身分不是王族之外幾乎什麼都有，卻正因為「只是平民」而對自己的處境感到煩躁；邊佑錫則飾演無法繼承王位的大君李莞，身為王子卻反而什麼都不能擁有，兩人在相遇後逐漸改變彼此命運，也開始試圖打破階級與身分的界線。
這部劇從公布選角開始就掀起話題，由IU與邊佑錫擔任男女主角，本身就吸引大批全球粉絲關注。IU在劇中飾演除了身分之外什麼都有的財閥成熙珠，邊佑錫則詮釋無法成為國王的李莞大君，再加上IU是在《苦盡柑來遇見你》之後接下的新作品，邊佑錫則是憑《背著善宰跑》爆紅後選擇的回歸作，兩人同框也讓外界對作品期待值一路飆高。
若從MBC歷代金土劇（週五、週六播出的電視連續劇）收視成績來看，目前前三名分別是李荷妮主演《夜晚盛開的花》以18.4%排名第一，李俊昊主演《衣袖紅鑲邊》17.4%位居第二，第三名則是IU男友李鐘碩主演的《黑話律師》13.7%。在這樣的成績背景下，《21世紀大君夫人》能否突破MBC長年未能跨越的20%收視門檻，也讓不少觀眾相當關注。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起（每週五、六 晚間9點40分起）
集 數：12
線上看：Disney+
資料來源：MBC IG
