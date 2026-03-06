台灣人出國喜歡特地朝聖造訪的「藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）」，據傳將被瑞幸咖啡大股東大鉦資本大量收購，知情人士透露，大鉦資本已與雀巢簽訂協定，買下藍瓶咖啡全球門市。不過截至目前為止，大鉦資本、雀巢皆未正式回應。

根據《中央社》報導，多家在地媒體4日報導市場消息，門市數量在2025年已突破3.1萬家，位居中國連鎖咖啡第一的「瑞幸咖啡」實控大股東大鉦資本，將收購藍瓶咖啡，買下藍瓶咖啡全球門市，雀巢選擇保留藍瓶咖啡的咖啡機與膠囊咖啡等業務，雙方即將完成交易，甚至更有另一名接近大鉦資本人士稱，目前交易已簽字，此舉引起咖啡界譁然。

▲ Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡也很受台灣人喜愛，傳將被中國瑞幸咖啡大量收購。（圖／資料照，微風南山提供）
🟡藍瓶咖啡並非源自日本！創立於美國加州奧克蘭

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）有「精品咖啡界的Apple」之稱號，於2002年由詹姆斯·費曼（James Freeman）創立於美國加州，核心特色在於職人精神、極致新鮮度、極簡空間設計及高品質手沖體驗。因為國人太喜歡去日本，也把日本各地的藍瓶咖啡各分店封為必去景點，因此不少人誤以為藍瓶咖啡源自日本。

🟡藍瓶咖啡紅什麼？特色、人氣款一次看

而藍瓶咖啡的裝潢一向是用最簡單的線條、融合當地的人文特色，挑高、明亮又帶點工業風，甚至連周邊商品同樣以簡約風帶出質感。

至於咖啡本身，藍瓶咖啡本身囊括淺培、中焙、深焙，堅持使用烘焙後48小時內的新鮮豆子，並提供充滿層次的手沖咖啡，最熱銷的Bella Donovan，據傳是非常適合剛入門咖啡新手的一支豆子，屬於有平衡感的中烘焙。

▲藍瓶咖啡店面裝潢簡約，又帶點工業風。（圖／藍瓶咖啡官網https://bluebottlecoffee.com/us/）
🟡藍瓶咖啡台灣有嗎？

藍瓶咖啡在台灣沒有正式的分店，僅在2019年曾於台北微風南山開設為期約6個月的「禮品概念店」，但主要販售周邊商品。想要一嚐藍瓶咖啡滋味，鄰近國家為日本、韓國。

資料來源：藍瓶咖啡

▲藍瓶咖啡受到國人喜愛，就連女星蘇慧倫到日本也特地聖朝並拍照打卡。（圖／翻攝自蘇慧倫臉書）
