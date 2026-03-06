資深音樂人李恕權的女兒李可心解鎖全新身分！深受父親李恕權「美式開放教育」影響的她，憑藉豐富的國際視野與親世代的魅力，受到深耕兒少節目多年的製作人林曉蓓青睞，正式接下小公視全新兒少國際新聞節目《新聞超小號》的主播棒，帶領全台13歲以下的特別報告員，用孩子的視角拆解全球大小事。節目今（6）日晚間播放。
具國際歷練 受父母一開放、一嚴厲教育啟發
李可心在國際新聞領域擁有亮眼的學經歷，她曾留學紐約大學攻讀國際關係碩士，歷任《美國台灣觀測站》共同編輯、IORG研究員，現為《敏迪選讀》、《斐姨所思》Podcast主持群與美商BowerGroupAsia分析師，並出版過《爸媽離婚再婚教我的事》等多本著作。
談及自己的成長與播報啟蒙，李可心表示，父親李恕權採取的是自由的美式開放教育，給予她極大的探索空間，母親則採嚴管嚴教，國小時期就要求她跟著CNN知名主播克莉絲汀·艾曼普（Christiane Amanpour）練習英文播報。這段曾經讓她覺得「像唸咒語一樣痛苦」的經歷，卻意外為她奠定了今日的播報基礎。長大返台後，她也被公視《有話好說》前主持人陳信聰條理清晰的主持風格「圈粉」，如今她也將在製作人的鼓勵下，形塑出屬於網路世代的獨特主播魅力。
挑戰魔性「亞洲67秒」 打造生活化國際觀
在《新聞超小號》中，李可心不僅擔任主播，還一手包辦國際新聞的編譯與撰稿。其中最具挑戰性的便是「亞洲67秒」單元。包括迷因數字入題，配合在美國α世代與台灣學生間爆紅的年度迷因數字「67」，她必須在精準的秒數內背稿且不卡詞地完成播報連珠炮。
第一集聚焦韓國，靈感竟來自她陪妹妹拍攝「韓式證件照」的日常經驗，節目藉此延伸探討韓國政治、科技、生育率與流行文化，表達節目「不做生硬新聞」的核心精神。
節目熱血應援經典賽 結合時事話題
節目內容緊扣時事，從川普掀起的關稅戰到生活議題無所不包。適逢昨（5）日世界棒球經典賽開打，本身也是球迷、飛往日本感受棒球熱潮的李可心，特別在節目中邀請東園少棒小將為中華隊熱血應援，更有學生點名大讚捕手林家正，為節目增添滿滿的熱血氛圍。
《新聞超小號》播映資訊（2026年3月起）：
播出頻道： CH150 公視兒少台
播映時間： 每週五早上 07:00 (首播)、11:30、17:00 (重播)
線上平台： YouTube、公視+ (每週五中午 12:00 上架)
看更多：《新聞超小號》
