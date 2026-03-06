我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肇事賓士車內起獲毒品。（圖／警方提供）

宜蘭市恐怖死亡車禍！5日晚間8時許，一名林姓男子駕駛賓士車載妻行經中山路三段、幸福路口時，高速衝撞前方59歲鍾姓婦人車輛，導致婦人的轎車瞬間變形淪為廢鐵，兩車還失控波及路邊多部車汽機車，不只8車受損，更造成1死3傷的慘劇。警方初步調查發現，林男不僅唾液篩檢呈毒品陽性反應，車內更被搜出「喪屍煙彈」，全案依公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。事發在5日晚間8時許，23歲林姓男子開著賓士車載著19歲妻子行經中山路三段、幸福路口時，突高速追撞上一輛由59歲鍾姓婦人駕駛的銀色自小客車，由於撞擊力道猛烈，銀色自小客車瞬間扭曲變形，車尾嚴重凹陷僅剩半截車身，林男的賓士車頭也撞爛成了廢鐵，就在兩車追撞後失控向前衝後，又波及現場停等紅燈與路邊停放的6輛汽機車，整起事故共造成4人受傷。其中，銀車駕駛鍾姓婦人命危送醫後仍宣告不治。警方獲報到場後，對相關駕駛進行酒測，確認駕駛人均無飲酒，然而在針對23歲林姓賓士車主進行毒品唾液快篩時，結果竟然呈現陽性反應。隨後警方更在其車內搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，全案依公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦，至於詳細案情仍有待警方釐清。