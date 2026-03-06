我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團昨確定黨版國防特別條例草案，對此，行政院長卓榮泰今（6）日受訪時表示，院版才是經過專業評估，審慎送出的；總統府郭雅慧則稱，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣。卓榮泰上午赴立法院施政方針及施政報告，會前媒體詢問，國民黨團提出3800億軍購版，是否足夠？卓榮泰回應說，院版才是經過專業評估，審慎送出的。此外，郭雅慧昨表示，強化國防不能打折扣，政府的版本是經由國軍在專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規劃，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣。郭雅慧提到，現在中東局勢的變化，更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，把國防最需要的部分拆分打折，將延緩國軍必要的建軍期程，更讓台灣的安全蒙上不必要的風險。郭雅慧說，期待朝野以國家安全為最高考量，能依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過，一起為國家為民眾做正確的事情。