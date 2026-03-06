我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團昨確定黨版國防特別條例草案，金額為「3800億+N」。對此，行政院長卓榮泰今（6）日表示，院版才是經過專業評估，審慎送出的；總統府郭雅慧則稱，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣。國防部長顧立雄表示，行政院版1.25兆的版本是經過2年的內部評估研究，針對117年前要執行完畢規定，顧立雄還連說3次「不可能執行」，等於實質封殺精準火砲等5個軍購案。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。針對國民黨提出「3800億+N」軍購特別預算條例，顧立雄會前受訪表示，他看到國民黨的版本的條文並沒有「3800億加N」這個概念，也就是加N這個概念其實並不存在，因為它在條例裡面規定如果還要再加是要另提出特別條例，也就是說這一份特別條例就是它的上限金額就是3800億。所以如果這個版本講說它有加N，這個版本裡面這個邏輯是完全不存在的，也不確實的，所以這要說明他就是只給3800億，這是第一點。顧立雄說，他並不確定做這個條例的人他有沒有來聽過國防部之前的一個專報。他舉例，AH-1W的零附件，還有魚叉飛彈的可修件的檢修，事實上這個在之前就已經編入公務預算，並不在這個特別預算裡面，國民黨就將這個單純的，就是說知會國會這8項的事項把它放到特別預算裡面去，事實上可能只能顯示就是在編寫這個條例的人等於沒有來聽國防部的專報，對軍購的這個程序也不了解，所以才會有這樣子的一個寫法。顧立雄說，國民黨版本執行的年限只到117年的12月31號，現在包括精準火炮、遠程精準的海馬士，拖式、標槍飛彈，還有包括反裝甲的無人系統，如果按到這樣子，都要求要在117年的12月31號以前全數交易完畢，如果依照這樣子，「那就等於我可以說，那就實質的封殺這所有5個案子，因為不可能執行，不可能執行，不可能執行。」顧立雄表示，行政院版的1.25兆的版本，是經過2年的內部評估研究，是敵情的威脅認為符合我們的整體作戰需求，所以才提出來，而且是經過美國政府以及國會一再的肯定，也根據國內的產製能量，就這一個部分提出認為應該要透過軍購、商購跟委制的這個三個項目來獲得我們的整體的防衛作戰能力，缺了任何一塊都會對整體的防衛作戰能力有產生重大的缺口跟下洗，會整個讓想要達成的聯戰能力的提升，相當大的程度的折損，希望包括行政院版本能夠付委之後一起理性的面對，大家不分朝野共同支持國防預算來進行一個合理的審查。