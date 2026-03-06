台北市長蔣萬安年底競選連任，綠營對手目前還未確定，藍營普遍認為，市長連任選戰是蔣萬安「一個人的武林」。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，蔣萬安好感度甚至已超越台中市長盧秀燕，第三名則是高雄市長陳其邁，台南市長黃偉哲、桃園市長張善政分居第四名、第五名。
第一名蔣萬安：好評影響力 2.86
蔣萬安聲量奪冠的理由，包括2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），舉辦台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%），尤其是台灣基進秘書長吳欣岱質疑吸菸區的設計，更引發討論，二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，獲得好評。
第二名盧秀燕：好評影響力2.64
盧秀燕則因藍營台中市長初選，相關聲量高達12,461筆（占比14%），另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆。
《網路溫度計》也引述學者專家看法，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。
第三名陳其邁：好評影響力2.75
陳其邁因高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，邱明玉分析陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論，例如延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆。張善政焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），主要是網友關注民進黨會推派誰參選。
第六至第十名分別是、新北市長侯友宜、澎湖縣長陳光復、新竹市長高虹安、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚。
本研究資料由大數據（股）公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
