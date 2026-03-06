受玩家期待的 Roguelike 卡牌構築遊戲《殺戮尖塔 2》（Slay the Spire 2），終於正式在 Steam 平台以搶先體驗（Early Access）的形式推出，遊戲上線後短時間內的玩家數據表現相當亮眼，發售首日展現驚人聲勢，迅速登 Steam 全球暢銷榜第一名，並突破20萬同上、累積壓倒性好評口碑。
《殺戮尖塔》是融合回合制戰鬥和牌組構成要素的策略遊戲，2019年1月在 Steam 平台推出後獲得壓倒性好評的評價，而《殺戮尖塔 2》作為續作，玩家能夠回歸尖塔面對曾經的朋友和敵人，同時將有帶著獨特的卡牌、機制與特性的新高塔屠戮者（Slayer）加入戰場。
《殺戮尖塔 2》最早在2024年 TGA 2024 遊戲大獎頒獎典禮釋出消息，原定 2025 年秋季推出，最終延至2026年3月，第三方數據庫 SteamDB 顯示，《殺戮尖塔 2》發售當天，1小時內 Steam 同時上線玩家就達16萬，不到8小時後，正式突破21萬人，隨著周末家騎到來，預期數字還會再往上衝。
目前遊戲在 Steam 上已經累積了約 2900則評價，其中高96%為正面評價，完全是壓倒性好評，開發團隊強調，搶先體驗版本的主要目的，是讓玩家能夠提前體驗遊戲並提供實質回饋，協助團隊在未來正式版推出前持續進行調整與改進。
本次《殺戮尖塔2》最受矚目的便是全新四人合作模式，多人模式有專屬卡牌與團隊連攜機制，玩家可以透過合作戰術互相支援，例如協助隊友承受傷害、提供資源或打造互補牌組，讓整體策略更加多變。
關於未來的更新計畫，開發團隊表示《殺戮尖塔 2》可能會在搶先體驗階段維持長達一至兩年的時間，在這段期間內，製作組將會持續為遊戲加入更多內容，包含全新的遊戲模式、額外的擴充卡牌，以及其他的各項功能更新，以滿足玩家的期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前遊戲在 Steam 上已經累積了約 2900則評價，其中高96%為正面評價，完全是壓倒性好評，開發團隊強調，搶先體驗版本的主要目的，是讓玩家能夠提前體驗遊戲並提供實質回饋，協助團隊在未來正式版推出前持續進行調整與改進。
關於未來的更新計畫，開發團隊表示《殺戮尖塔 2》可能會在搶先體驗階段維持長達一至兩年的時間，在這段期間內，製作組將會持續為遊戲加入更多內容，包含全新的遊戲模式、額外的擴充卡牌，以及其他的各項功能更新，以滿足玩家的期待。